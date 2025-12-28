El ‘MVP’ no fue suficiente ante Yauco en la Semifinal B del Voleibol Superior Masculino

Los Cafeteros de Yauco comenzaron con fuerza la serie semifinal B al imponerse en tres parciales a los Plataneros de Corozal en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, durante la jornada del sábado en la Liga de Voleibol Superior Masculino.

La victoria yaucana, lograda en el mínimo de parciales, contó con una destacada ofensiva de Juan Felipe Castañeda, quien sumó 14 puntos, 12 en ataques y dos en bloqueos. Le siguieron Brandon Rattray con 13 unidades y Diego Negrón con 12.

Los marcadores del encuentro fueron 25-20, 27-25 y 25-20. Yauco avanzó directamente a esta fase tras obtener un ‘bye’ en los cuartos de final, mientras que los Plataneros se extendieron al máximo en esa etapa ante los Changos de Naranjito.

La Semifinal A, entre los Patriotas de Lares y los Caribes de San Sebastián, continuaba el domingo en la denominada “Ciudad del Grito”. San Sebastián domina la serie 1-0.

Por Corozal, el más destacado en la ofensiva fue Spencer Olivier con 14 puntos. Olivier, de hecho, fue reconocido el sábado como el Jugador Más Valioso de la temporada por segundo año consecutivo, ambos con Corozal. Fue, además, el único atacante del sexteto corozaleño en cifras dobles.

La serie, pautada a un máximo de siete partidos, continuará el lunes, 29 de diciembre, en la cancha Carmen Z. Figueroa de Corozal, a partir de las 8:00 p.m.

La segunda manga fue la más reñida del desafío. Yauco tomó ventaja 18-14 tras un ataque de Rattray por la zona dos y un bloqueo de Kevin Rodríguez sobre Olivier. Los Cafeteros llegaron al punto de set 24-22 con un remate de Castañeda por la zona cuatro, pero Corozal respondió con dos puntos consecutivos —un ataque de Jalen Penrose y un bloqueo sobre Rattray— para extender el parcial a puntos extras.