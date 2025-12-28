Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El ‘MVP’ no fue suficiente ante Yauco en la Semifinal B del Voleibol Superior Masculino

Un sólido juego colectivo de los Cafeteros superó la gran actuación individual de Spencer Olivier

28 de diciembre de 2025 - 11:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jugadores de los Cafeteros de Yauco celebran en cancha. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Los Cafeteros de Yauco comenzaron con fuerza la serie semifinal B al imponerse en tres parciales a los Plataneros de Corozal en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, durante la jornada del sábado en la Liga de Voleibol Superior Masculino.

RELACIONADAS

La victoria yaucana, lograda en el mínimo de parciales, contó con una destacada ofensiva de Juan Felipe Castañeda, quien sumó 14 puntos, 12 en ataques y dos en bloqueos. Le siguieron Brandon Rattray con 13 unidades y Diego Negrón con 12.

Los marcadores del encuentro fueron 25-20, 27-25 y 25-20. Yauco avanzó directamente a esta fase tras obtener un ‘bye’ en los cuartos de final, mientras que los Plataneros se extendieron al máximo en esa etapa ante los Changos de Naranjito.

La Semifinal A, entre los Patriotas de Lares y los Caribes de San Sebastián, continuaba el domingo en la denominada “Ciudad del Grito”. San Sebastián domina la serie 1-0.

Por Corozal, el más destacado en la ofensiva fue Spencer Olivier con 14 puntos. Olivier, de hecho, fue reconocido el sábado como el Jugador Más Valioso de la temporada por segundo año consecutivo, ambos con Corozal. Fue, además, el único atacante del sexteto corozaleño en cifras dobles.

La serie, pautada a un máximo de siete partidos, continuará el lunes, 29 de diciembre, en la cancha Carmen Z. Figueroa de Corozal, a partir de las 8:00 p.m.

La segunda manga fue la más reñida del desafío. Yauco tomó ventaja 18-14 tras un ataque de Rattray por la zona dos y un bloqueo de Kevin Rodríguez sobre Olivier. Los Cafeteros llegaron al punto de set 24-22 con un remate de Castañeda por la zona cuatro, pero Corozal respondió con dos puntos consecutivos —un ataque de Jalen Penrose y un bloqueo sobre Rattray— para extender el parcial a puntos extras.

Tras un empate a 25, Yauco resistió el empuje corozaleño y cerró el set para tomar ventaja de 2-0, gracias a un ataque desviado de Olivier por la zona dos y un bloqueo uno contra uno de Castañeda sobre el propio Olivier.

Tags
Cafeteros de YaucoPlataneros de CorozalLiga de Voleibol Superior MasculinoVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 28 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: