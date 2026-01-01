Caribes a un triunfo de la final, pero sin confiarse ante Lares en el Voleibol Superior Masculino

Los Caribes de San Sebastián buscan su cuarta victoria consecutiva en el Voleibol Superior Masculino, una liga en la que ha tenido rachas de este tipo mucho más prolongadas.

El Pepino visita a Lares este sábado para el cuarto juego de la serie semifinal A, con ventaja de 3-0, luego de cerrarle la puerta a los Patriotas el lunes en Pepino.

El equipo llega a la Ciudad del Grito con buen ánimo tras cerrar de manera espectacular el lunes un quinto set que perdían 11-8 ante los Patriotas, dirigidos por el recién nombrado técnico Enrique “Papolito” López. Sin embargo, también llegan con cautela, según narró el capitán de los Caribes, Pelegrín Vargas hijo.

“Nos sentimos bien”, dijo Vargas a El Nuevo Día, en medio de un descanso de tres días entre partidos en la semifinal A.

PUBLICIDAD

“Más allá del resultado del último juego, la manera en que ocurrió la victoria nos sirve de despertar. Lares siempre va a dar la batalla y nosotros no podemos confiarnos ni relajarnos pensando que esta serie se terminó, especialmente jugando en Lares”, agregó.

Los Caribes llegan a Lares a ‘ley de mate’ y con récord de 6-0 frente a los Patriotas esta temporada, incluidos los tres partidos de la serie particular durante el calendario regular.

Lares tuvo su mejor ejecución en la postemporada en el juego del lunes, que coincidió con la entrada de López como dirigente en sustitución de José Bujosa. El equipo estuvo a solo cuatro puntos de meterse de lleno en la serie semifinal, pero la mejoría no fue suficiente.

Con más tiempo de trabajo, los Plataneros bajo la dirección de López son un equipo del que se puede anticipar que continúe mejorando. Esa posibilidad también alimenta la cautela en el campamento de los Caribes.

“Ese nuevo respiro con la entrada de López les dio mucha energía. Papolito implementó tácticas nuevas que pienso que le funcionaron el lunes. Ahora hay que ver qué sucede en el segundo partido con él al mando”, dijo Vargas hijo.

San Sebastián ha ido a cuatro finales consecutivas y ha ganado las últimas dos. Busca su duodécimo baile de coronación como franquicia, siendo el primero en la temporada 1988-89.

En la historia reciente del Voleibol Superior Masculino, los Mets de Guaynabo disputaron siete finales consecutivas entre 2012 y 2019, ganando cinco campeonatos en ese periodo. Más atrás en el tiempo, los Changos de Naranjito y los Plataneros lograron rachas de finales consecutivas en doble dígito. Los Changos asistieron a 13 finales seguidas entre 1993 y 2008, periodo en el que sumaron 10 títulos, mientras que los Plataneros alcanzaron 12 finales consecutivas.

PUBLICIDAD

Por su parte, los Patriotas sintieron una mejoría el lunes pese a la derrota. El apoderado del equipo, Felipe Vélez, indicó que no se puede juzgar a un equipo basándose en un solo resultado bajo un nuevo dirigente.

Aun así, al igual que San Sebastián, el apoderado de los Patriotas espera un mejor desempeño este sábado.