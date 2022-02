La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) pudo haber evitado el conflicto que sigue vigente en los tribunales con el apoderado de las Sanjuaneras de la Capital, de no haber permitido que el secretario general del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), licenciado Carlos Beltrán, se convirtiera a la misma vez en coapoderado de un equipo de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Es la conclusión a la que llegaron la presidenta del Copur, Sara Rosario, y el comité ejecutivo de ese ente deportivo, en su reunión extraordinaria del miércoles en la noche. En dicha asamblea se aceptó el informe que rindió una comisión nombrada el año pasado para indagar en torno a si Beltrán actuó incorrectamente al ser secretario general del Copur y miembro del interés público, y a la vez permanecer como miembro de la franquicia de San Juan durante el pleito legal que esta radicó en contra de la FPV y del Copur.

La demanda vino luego de que se le prohibiera a las Sanjuaneras sustituir a su jugadora refuerzo Destinee Hooker-Washington por embarazo de alto riesgo, durante la serie final ante las Criollas de Caguas.

Las Criollas fueron declaradas campeonas del torneo por confiscación, luego de que el apoderado de las Sanjuaneras, Marcos Martínez no presentara a su equipo en cancha para la serie de campeonato. Entonces, inició un litigio en la corte, que hasta el sol de hoy está vigente aunque hasta ahora todos los fallos han sido adversos a sus reclamos.

El panel comisionado que investigó el posible conflicto de Beltrán, no encontró que este hubiera violado disposición alguna del reglamento o la constitución del Copur, aunque sí recomendó la revisión de los estatutos de la organización deportiva. Como reportó Primera Hora, sí hubo una posición disidente de uno de los tres miembros del comité que investigó, Luis Rivera Toledo, quien expresó en un escrito que forma parte del informe final, que Beltrán sí incurrió en un claro conflicto de interés.

“ Ese apercibimiento era para todos. Incluyendo obviamente a la Federación de Voleibol. Y (el Dr. César) Trabanco ayer, en la reunión del ejecutivo, estuvo de acuerdo de que ellos también (FPV) tienen un poco de culpa en todo esto, al aceptar la posición de él (Beltrán) y no hacerlo conforme al reglamento. ” Sara Rosario / presidenta del Copur

En la reunión extraordinaria del Copur para discutir el hallazgo del informe, se presentó una moción que fue apoyada por unanimidad, para dar una amonestación a Beltrán.

El Nuevo Día entrevistó este jueves a la presidenta del Copur, Sara Rosario, para conocer su parecer ahora que concluyó el proceso, en torno al proceder de Beltrán y sobre el proceso de investigación que realizó la comisión que nombró el pasado año.

¿Qué va a pasar con el reglamento? ¿Se va a enmendar?

—Definitivamente. Ese ha sido un caso, yo creo que de los más complicados que han llegado al Comité Olímpico de Puerto Rico en los últimos años, porque se trata de la figura del secretario general, y se trata de un cuestionamiento que el mismo pleno (del Copur) hace sobre nuestra constitución. Esto no lo trajo nadie de afuera. Fue el mismo pleno el que trajo el asunto, que quería aclarar la situación y por eso se crea la comisión de investigación. Una vez la comisión hace el informe, parte de esas conclusiones y de las recomendaciones que hace, es que hay lagunas. Hay lagunas en la constitución, en el reglamento del Comité Olímpico y a esos efectos, también ayer, como parte de todas las mociones que se presentaron de forma unánime, también se aprobó una comisión de revisión de reglamento del Comité Olímpico, de la constitución, y también se aprobó una comisión para que haga finalmente un reglamento de ética.

Que no tengamos reglamento de ética eso no quiere decir que los asuntos éticos no los atendemos. Porque si vienes a ver, esto es un asunto ético, pero estamos atendiéndolo porque la Carta Olímpica y el reglamento ético del COI (Comité Olímpico Internacional) es el que en este momento prevalece ante nosotros, ante la falta de uno propio. Pero yo quiero tener uno propio.

Básicamente, de las cosas positivas que se lograron después de toda esta situación complicada para todos, porque aquí nadie ganó; todos perdimos, son esas dos comisiones que tienen ahora que mirar, entre muchas otras cosas que nos hemos percatado desde que se hizo la última enmienda, creo que fue en el 2012, cada caso cuando traes una revisión de lo que dice el reglamento porque es lo primero que tienes que ir; y ahí tú ves que los reglamentos, todos en particular, en lo deportivo, en la política y en todos lados, no tienen las soluciones para todos los asuntos. Y fue lo que pasó en este caso. El significado que le da al delegado del interés público… notamos en esta ocasión, por primera vez quizás, que es un poco ambiguo y que tiene que ser más específico. Y sobre eso vamos a mirar para que en el futuro esto no vuelva a ocurrir.

O sea que, en efecto, el reglamento sí va a tener cambios.

—El reglamento como tal, la constitución del Comité Olímpico, ya estaba en etapa de revisión, porque nosotros estamos también estableciendo un plan estratégico durante este ciclo olímpico, y ese plan estratégico también tiene que ver mucho con los procesos, el organigrama, y el ordenamiento. Y ese plan estratégico va a traer también cambios a la constitución, y sobre todo a nuestro reglamento. Así que, no es que vamos a enmendar la constitución porque surgió este caso nada más. No, no. Hay también otros asuntos que también tenemos que mirar en la constitución para realmente poder actualizarlo a lo que es el día de hoy, y a lo que el deporte requiere ya, ocho o 10 años, después de la última enmienda.

Es bastante común que en el liderato deportivo del país, las personas asumen varias posiciones y en el transcurso, queriéndolo o no, caen en estos conflictos de interés. ¿Se va a atender esto en el reglamento para evitarlo en el futuro?

—La enmienda al reglamento va a surgir para la descripción del delegado del interés público; pudiera también venir para los miembros del comité ejecutivo, todos en particular, para prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Pero de igual forma, la constitución establece que los que son administradores deportivos también, tú no le puedes coartar el derecho a la gente de que se gane la vida en el deporte. Y ahí es que tenemos que buscar hasta dónde yo puedo seguir siendo un obrero del deporte con beneficios y paga, y hasta dónde yo no puedo.

Eso ahora es parte de las cosas que la comisión de reglamento, y eventualmente el pleno, deben mirar y tomarán en consideración para el futuro. Puerto Rico es una isla pequeña, aquí todos hacemos de todo en el deporte como tal. El sector que trabaja y colabora en el deporte es mucho más pequeño; entonces pues, ves que las personas están colaborando aquí y allá, y en el otro lado, y nadie duda en el seno del Comité Olímpico, y lo vimos anoche, de la colaboración y aportación que Beltrán ha hecho al deporte desde hace muchos años, y desde mucho antes de llegar al Comité Olímpico.

Pero hasta dónde podemos permitir que la posición del interés público y la posición de secretario general, o de cualquier miembro del comité ejecutivo, tenga un conflicto, o pueda prevenir un posible conflicto en el futuro, pues eso sí es para lo que tenemos que sentarnos ahora, y mirar con detenimiento.

En el pasado, se le ha cuestionado a líderes deportivos de otras instituciones ¿por qué esperar a que sucedan estas y otras situaciones, en vez de tener políticas establecidas que determinen lo que se puede o no hacer, para prevenir en lugar de remediar?

—El reglamento está; la constitución está. Está la Carta Olímpica ahí, y el código de ética está ahí. Y eso no nos exime de querer seguir siendo siempre mejores. Y como mencioné, nunca un reglamento te va a dar todas las soluciones que van a venir en el deporte.

Por eso es que cada cierto tiempo hay que estar vigilantes, cada persona también… yo opino distinto, podemos leer todos un mismo párrafo (del reglamento) e interpretarlo y opinar distinto. Y todo el mundo puede decir, ‘ah, pero era fácil para él decidir o hacer ‘X’, ‘Y’, ‘Z’. No, uno tiene que estar en medio de la situación para uno saber qué va a decidir.

Así que, pues, podemos todos tener opiniones diversas con relación a un reglamento, a la constitución, o a la situación en particular, pero esa es parte de las situaciones que a veces nos vemos en el día; situaciones complicadas que tenemos siempre que buscar cuál es la mejor solución para todos, para la institución en particular. Carlos no es una persona nueva en el seno del Comité Olímpico.

Lleva muchos años ahí, muchos años colaborando, siendo secretario general, interés público; viene de dos federaciones que tuvo programas exitosos, tanto en el baloncesto como en el voleibol. Estoy hablando de lo que ha aportado al Comité Olímpico. Entonces, también es una persona… tú no puedes disponer de alguien simplemente porque lo interpreto de una manera o de otra. Cada cual lo puede interpretar como quiere.

Hubo quejas por la manera que Beltrán manejó el conflicto, por no ser vocal y desligarse del equipo durante la demanda, en un asunto que puso en juego la autonomía deportiva del Copur, por la que tantos líderes batallaron en el pasado.

—Por esa misma queja de algunos delegados, fue que se investigó el asunto y fuimos más allá del asunto. Para mí hubiera sido muy fácil decir, ‘aquí no ha llegado nada (querella) por escrito, y no hay ninguna queja planteada’, y no atenderlo. Pero no, a la primera queja que atendí, entendía que tenía que atender el asunto, y así lo hicimos. Pero como dije, cada cual puede opinar de forma distinta en cuanto a lo que debió haber hecho o no hizo, o pudo haber mejorado la situación. Pero la decisión fue de él. Él es el que puede contestar por qué no hizo tal cosa o no hizo la otra.

Su silencio causó molestias porque hizo ver como que estaba de los dos lados; del lado de la gerencia de las Sanjuaneras, y del lado del Copur. Como presidenta del Copur ¿cuál es tu posición?

—Son preguntas que debe contestar él. Hay que entender que todavía es un asunto que está ante la consideración del tribunal. Este asunto no ha terminado. El asunto terminó en términos de Beltrán, el Comité Olímpico y la investigación que se hizo y su posición. Pero el asunto del voleibol como tal, está ante la consideración del tribunal.

Vale aclarar que la queja de un sector del liderato deportivo no era al Copur per se, sino al hecho de que su autonomía deportiva está bajo amenaza por el caso en los tribunales.

—Autonomía que yo también he defendido y que seguiré defendiendo. Pero a veces hay decisiones que toman los demás; federaciones, personas, clubes, ligas, que atentan contra la autonomía deportiva. Entonces los otros son realmente los que entran en controversias y entran en interpretaciones del reglamento allá, y entonces después nos toca a nosotros, como tal, defender esa autonomía. Y tenlo por seguro que lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo.

¿Hubo entonces una amonestación a Beltrán?

—Hubo una amonestación. Hubo una moción del comité ejecutivo que fue aprobada de forma unánime. Tres cosas dice esa moción: número uno, hubo una amonestación al licenciado Carlos Beltrán porque pudo haber puesto en conflicto la autonomía deportiva, y con su posición de gerente general (de las Sanjuaneras) pudo haber estado envuelto en una situación complicada.

La moción dice: ‘La conducta del licenciado Carlos Beltrán denotó un mal juicio al no presentar su renuncia a desempeñar el cargo de gerente general y apoderado alterno del equipo de San Juan, cuando se radicó la demanda contra la Federación Puertorriqueña de Voleibol y el Comité Olímpico de Puerto Rico, ni de los eventos subsiguientes.

Se amonesta al licenciado Beltrán por dicha conducta, y se le apercibe de que se abstenga de incurrir en conducta que ponga en duda su fidelidad a los postulados olímpicos y al Comité Olímpico de Puerto Rico, so pena de ulteriores medidas.

Se exhorta a todos los representantes del interés público y a todos los miembros del Copur y de las federaciones, a actuar conforme a los postulados del olimpismo y evitar situarse en posiciones de conflicto’.

Eso es lo que dice la moción que fue aprobada de forma unánime. Ese tercer párrafo para mí es importante, porque la Federación de Voleibol, si vamos a ver, es la que al aceptar al licenciado Beltrán como coapoderado, también denota un mal juicio y por ahí surge todo.

¿Entonces el Copur reconoce que la FPV debía haber actuado como un filtro?

—Pues claro; pudieron haber dicho (a Beltrán) ‘no, porque usted es del interés público (del Copur), porque usted es secretario general, y esto nos va a provocar… (un conflicto)’. En ligas y en clubes, y sobre todo en ligas, la mayor parte de los conflictos que llegan ante el ejecutivo y ante el TAAD (Tribunal Apelativo y Arbitraje Deportivo) son provocados por ligas y sus torneos, o por elecciones de las federaciones.

Dr. César Trabanco, presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol. (Xavier J. Araújo / 2016 )

Y si tú tienes (en el Copur) un coapoderado en una liga, pues tú sabes que eso eventualmente puede traer un conflicto como el que trajo en esta situación. Así que también ese apercibimiento era para todos. Incluyendo obviamente a la Federación de Voleibol. Y (Dr. César) Trabanco ayer, en la reunión del ejecutivo, estuvo de acuerdo de que ellos también (FPV) tienen un poco de culpa en todo esto, al aceptar la posición de él (Beltrán) y no hacerlo conforme al reglamento. Pero él también explicó ayer, que entendiendo que Carlos (Beltrán) era un pasado presidente de la federación de voleibol, no era necesario cumplir con todos los requisitos del reglamento. Si vienes a ver, ese es el inicio de todo.

¿Pesó entonces el historial de aportaciones de Beltrán al deporte, a la hora de pasar juicio sobre su caso? ¿Es una oportunidad que se le está dando?

—Bueno, yo creo que como él expresó ayer, de esto aprendió. Y sabe que en el futuro, situaciones como esta no le pueden pasar; ni a él ni a ninguno. De esta aprendimos todos. Todos los del pleno y todas las federaciones aprendimos de esto, incluyéndolo a él, que obviamente es la persona más afectada en todo esto.

¿Como presidenta del Copur, él goza de su confianza aún?

—Él es parte de mi ejecutivo; nos quedan tres años todavía para seguir trabajando. Carlos está colaborando intensamente en el plan estratégico. Está trabajando con los deportes de combate, con los deportes acuáticos. Trabajando con los eventos propios del Comité Olímpico… Festival de Playa, Festival de Combate, la Copa Olímpico. Realmente sigue siendo el secretario general y yo cuento con él indiscutiblemente. ¿Qué él aprendió y yo aprendí la lección, como todos aprendimos? Pues claro que sí. Pero tenemos que seguir trabajando porque tenemos las manos llenas y hay mucho trabajo que hacer en estos próximos tres años.

¿Él está fuera ya de la directiva de las Sanjuaneras? Porque como dice usted, el proceso legal continúa en corte.

—El proceso sigue. Parte de las preguntas que se hicieron ayer en la asamblea, y Trabanco explicó, que la sanción de la federación fue al equipo y su apoderado. Sin apoderado no hay coapoderado. Así que yo creo que esa es una situación que también quedó aclarada ayer en el pleno del Comité Olímpico, y que también Trabanco puede profundizar sobre esa sanción. Él (Beltrán) dijo ayer en la reunión del ejecutivo, que su contrato venció. Que cuando terminaba el torneo vencía el contrato.

Pienso que al final siempre uno aprende, siempre eso nos hace ser más sabios y menos inocentes, y seguimos mirando de cara al futuro. Estoy segura que con las enmiendas que le podamos hacer a la constitución y con la comisión de ética, que tiene ahí unos buenos miembros, van a bajar con un documento muy bueno para todos. No hay fecha límite. La comisión de ética la preside Guillermo Figueroa Prieto. Él fue por muchos años el asesor legal del Comité Olímpico. Está Julio Fontanet, el rector de la Inter de Derecho (Escuela de Derecho) y también Ivelisse Echevarría. Y en la comisión de reglamento están Víctor Ruiz, Mildred Colón, de ecuestre, y el licenciado Jorge Sosa, del interés público.