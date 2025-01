Destacan el nivel de la Liga de Voleibol Superior Femenino para la temporada 2025 con las ‘refuerzos’ de las Pinkin

“Este año no está Corozal, pero de lo negativo siempre hay algo positivo y es que esas jugadoras van a reforzar a los demás” , expresó Servera en la conferencia que tuvo lugar en la Casa Olímpica en San Juan.

Corozal no verá acción en la temporada 2025, que arranca el próximo viernes, tras la indisponibilidad de su hogar, el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa Camacho. La casa de las Pinkin está bajo remodelación.

“Tenemos que terminar el torneo no más tarde del día 4 de mayo; después de esa fecha no tenemos la transferencia de las refuerzos. Si se suspenden juegos, los vamos a colocar en fechas disponibles, pero entonces hay back to back”.