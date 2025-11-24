Opinión
24 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Dominantes! Notre Dame y Saint John’s conquistan la Copa Buzzer Beater

Ambas instituciones se proclamaron campeonas nacionales tras finales intensas en el voleibol escolar

24 de noviembre de 2025 - 1:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jugadoras del Colegio Notre Dame se lanzan al tabloncillo del Coliseo Fernando "Rube" Hernández después de ganar la Copa Buzzer Beater. (Buzzer Beater / José Santana)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Copa Buzzer Beater coronó este domingo a sus nuevos campeones nacionales del voleibol escolar: Saint John’s School en la rama masculina y el Colegio Católico Notre Dame en la femenina, tras dos finales intensas celebradas en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

RELACIONADAS

En el baile de coronación masculino, Saint John’s School conquistó su primer campeonato nacional al superar en dos sets a Caribbean School, de Ponce, con parciales de 25-22 y 25-21.

El colocador Spiros Torres fue determinante al repartir 16 asistencias y liderar la ofensiva del conjunto sanjuanero, que también había levantado el trofeo de la rama junior masculina más temprano en la jornada.

El logro marcó un momento especial para el programa de Saint John’s, dirigido por Julio Ruvira, quien completó una gesta doble al guiar a ambos equipos —junior y senior masculino— hasta el campeonato en un mismo día.

En la rama femenina, el Colegio Católico Notre Dame protagonizó la remontada más dramática del torneo al derrotar en tres sets al Colegio Adianez, de Guaynabo, con marcadores de 17-25, 28-26 y 15-10. Tras un primer parcial complicado, las cagüeñas ajustaron su juego, mantuvieron la compostura en los momentos cruciales y reclamaron su primera Copa Buzzer Beater.

El triunfo, además, puso fin al dominio de Adianez, institución que había ganado las dos ediciones previas del torneo. Con este resultado, Notre Dame se posiciona entre las potencias emergentes del voleibol escolar femenino y consolida un nuevo rumbo competitivo en la categoría senior.

En esta nota se utilizó información del reportero Joseph Reboyras, de Primera Hora.

