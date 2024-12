El español Pascual Saurín llega a Puerto Rico “como un niño con zapatos nuevos” para dirigir a las Cangrejeras

Las campeonas Cangrejeras de Santurce en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) serán dirigidas para la temporada 2025 por el español Pascual Saurín, quien cuenta con vasta experiencia como técnico en España y también en Bélgica.

El veterano técnico llegó a Puerto Rico atraído por el reto de dirigir en un torneo muy diferente a lo que está acostumbrado en Europa, y aunque ya había visitado la isla y tiene amigos boricuas como el exjugador y dirigente Oswald “Ossie” Antonetti, será su primera experiencia al frente de una franquicia de la LVSF.

“Esto (dirigir en Puerto Rico) es lo que me está resultando un poco diferente, y por eso también me decidí a venir aquí, porque quería ver cosas nuevas”, reconoció Saurín, de 57 años, en una conferencia de prensa en la que se dio a conocer la primera edición de la Copa Metropolitana 2025.

Este galardón se le otorgará al equipo que gane la serie regular de cuatro partidos entre las Cangrejeras y las Mets de Guaynabo. La Copa será entregada al finalizar el último juego entre ambos conjuntos.

“Es una liga que he seguido durante años, jugadoras a las que conozco viéndolas, y me parece que es una liga que me apetece estar porque se juega mucho, y ese formato sí que no lo he vivido. Eso de estar jugando tres, cuatro partidos a la semana no lo he vivido nunca y quiero saber cómo funciona”, añadió.

El también seleccionador de los equipos nacionales españoles femeninos desde el 2013 y exjugador reiteró que su decisión de dirigir en la LVSF es un reto y manifestó que llegaba “con mucha ilusión, con muchas ganas y estoy, como decimos en España, como un niño con zapatos nuevos”.

Saurín -quien tuvo una carrera previa de 11 años como jugador- compartió que además de querer experimentar el formato de juego en la liga nacional, quería un cambio. Así que el ofrecimiento de venir a Puerto Rico le vino bien.

“Sinceramente, yo necesitaba cambiar”, expuso.

“Necesitaba cambiar cosas. Son muchos años haciendo casi lo mismo. Entras en una rutina. Cuando a mí se me plantea esta posibilidad, lo primero que hice fue investigar un poco: ‘¿Cómo se juega allí? ¿Cómo funciona todo aquello?’. Eso me llamó la atención. Aquí se juegan 20 partidos en dos meses. Eso es lo que se juega en España en cinco. ‘Eso no me cuadra a mí. No puede ser que se jueguen 20 partidos en dos meses, es imposible’. Pero bueno, dije, esto es cómo planificar, cómo dosificar bien las cargas de la jugadora. O sea, son muchas cosas nuevas en las que uno tiene que investigar, tiene uno que aventarse de cabeza. Entonces, eso quizás es lo que más me ha atraído”, articuló el hombre que ha dirigido a equipos como el Gran Canaria Urbaser y al Club Atlético Voleibol Murcia.

Esta curiosidad se unió a que venir a la isla no supone un cambio tan drástico en términos culturales, pues hay un idioma y costumbres en común, contrario a lo que pasó cuando estuvo en Bélgica con el club Charleroi Volley durante las temporadas 2013/14 y 2015/16.

“Prácticamente con España tiene muchas similitudes, o sea, no es un cambio radical en mi vida. Ese cambio sí lo noté cuando fui a Bélgica, que no teníamos nada que ver. Allí a las seis de la tarde no había un alma por la calle y en España a las seis de la tarde todavía no hemos salido a la calle. O sea, que nos quedo todavía toda la noche. O sea, un cambio de mentalidad muy diferente”, contó Saurín, quien dijo estar encantadísimo con la isla, excepto por el tráfico, detalle que es comprensible.

En cuanto a las Cangrejeras, a las que le toca defender su reinado, dijo que ha encontrado un ambiente “muy bueno” y señaló de manera jocosa que el único que no es campeón es él, que acaba de llegar. No obstante, reconoció que no se puede vivir de glorias pasadas ni pensar en el futuro, y eso es -precisamente- lo que le ha transmitido a las jugadoras.

“No se puede vivir del pasado. El presente inmediato y poco más, ni siquiera hablar del futuro porque todo esto ya digo con la competición que tenemos todo puede cambiar de hoy para mañana, dos lesiones y el equipo hace así”, dijo mientras señaló hacia el suelo.

“Por eso me gusta ir tranquilo en eso, ser cauto. Sí buscamos el campeonato, que evidentemente lo vamos a buscar igual que las otras cinco franquicias, pero tenemos que ir tranquilos y sabiendo los pasos que damos”, explicó el dirigente, que -ante todo- desea disfrutar su experiencia en la liga y transmitir esa ilusión a las jugadoras.

¿Cómo se describiría como entrenador?, se le preguntó.

1 / 11 | Las Cangrejeras celebran el primer campeonato de su historia en la Liga de Voleibol Superior Femenino . La turca de las Cangrejeras, Yeliz Baza, sostiene el trofeo de campeonas del Voleibol Superior este lunes en Manatí. - Josian Bruno Gómez

“¿Yo? Un apasionado, apasionado del voleibol. A mí me encanta el voleibol y me gusta transmitir. Soy exigente, es verdad que soy exigente, pero quizás muchas veces lo que aparento no es lo que es. Muchas veces puedo aparentar demasiada exigencia, pero una vez que se consigue ese feeling con la jugadora, cuando sabe lo que yo le estoy pidiendo, al final lo aceptan porque parte de la dinámica de equipo aceptar la crítica y lo positivo”, puntualizó Saurín, quien consiguió la clasificación del combinado femenino español al Campeonato Mundial FIVB 2025, luego de que España no clasificara a mundiales desde 1982.

Este torneo se realizará en Tailandia del 22 de agosto al 7 de septiembre y cuenta con 32 equipos, incluido Puerto Rico, que está en el Grupo C junto a Brasil, Francia y Grecia.

España -por su parte- está en el Grupo E con Canadá, Bulgaria y Turquía.

Los dos primeros de cada grupo pasarán a la fase de eliminatorias.

Cuestionado sobre las posibilidades que tiene el combinado puertorriqueño en ese torneo mundial, dado su conocimiento de los equipos europeos que lo componen, Saurín señaló que el resultado de las boricuas dependerá de si lleva a sus mejores jugadoras.

De hecho, Puerto Rico tiene el segundo mejor puesto del ranking de la Federación Internacional de Voleibol de su grupo, con la posición 16. Brasil es el número dos, mientras Francia aparece 19 y Grecia es la número 30.

“Si todo el mundo acude a la convocatoria y al final Puerto Rico cuenta con sus mejores jugadores, evidentemente tiene muchas posibilidades”, expresó Saurín.

“Pero hay que tener en cuenta que un equipo como Francia, que estuvo en los Juegos Olímpicos, tampoco se sabe ese nivel de asistencia que puedan tener los jugadores, porque hay jugadores que se retiran y dan paso a las nuevas generaciones”, estipuló.