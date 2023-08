Ponce — Sus rostros lo decían todo. De hecho, lo dieron todo.

Cuando parecía que Argentina iba a barrer en tres parciales el domingo a Puerto Rico en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, de Ponce, el conjunto femenino hizo que aquellos que se marcharon antes de que culminara el juego, pensando que no había forma de remontar, se arrepintieran.

Ganaron espectacularmente dos sets corridos para provocar un quinto y decisivo. Pero ahí quedó. El sexteto albiceleste impidió que ocurriera una hecatombe.

Aunque más allá de tumbar la moral boricua, lo que hizo fue reafirmar el brillante futuro que apunta esta Selección dirigida por Fernando Morales.

“Este equipo tiene mucha cría y no le tiene miedo a nada. Además, trae mucha energía. No tiene tanta experiencia, pero nosotras, las de nivel intermedio (en edad), ayudamos a esas más jóvenes a seguir mejorando y que no se desenfoquen”, expresó la atacante Pilar Victoriá, que encabezó la ofensiva de Puerto Rico el domingo con 22 puntos.

“No importa si estamos 15-3 abajo, siempre buscaremos la manera de seguir hacia adelante”, añadió.

La plata ante Argentina es la segunda presea de esa índole al hilo para Puerto Rico, que también se quedó con la de plata en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023.

Igualmente, ganó de forma invicta el Norceca International League Final Four, que se llevó a cabo en Juana Díaz.

“Puerto Rico debería sentirse orgulloso, emocionado de este grupo de jóvenes. Mostraron gallardía, valentía y nunca nos rendimos. En muchos juegos nos fuimos a cinco sets”, agregó por su lado la libero ponceña, Valeria León.

El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco, opinó en esa misma línea.

“Ganarle a República Dominicana en la semifinal es algo grande. Y mucho más, si es un equipo en renovación. Sin mucha estatura en ese cuadro, pero con mucho corazón. El trabajo hecho por las jóvenes es brutal y el futuro es refrescante”, indicó.

La ofensiva de Puerto Rico en el torneo fue liderada tanto por Victoriá y Alondra Vázquez, así como la ‘MVP’ y campeona del Voleibol Superior Femenino con las Pinkin de Corozal, Paola Santiago.

“Valentía, fuerza, sacrificio... Una palabra se queda corta para describir este grupo”, dijo la central Alba Hernández, que recibió una de las más grandes ovaciones el domingo cuando entró de cambio.

“El que no estuviesen por distintas dolencias Shara Venegas y Brittany Abercrombie, hizo que la responsabilidad recayera en otras jóvenes como Alondra y Paola. Sinceramente, no esperaba que este equipo estuviese en este nivel en tan poco tiempo”, apuntó el entrenador Fernando Morales.