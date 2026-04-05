“Fue una temporada bien dura”: Jamille Torres celebra su premio de Dirigente del Año

El dirigente de las Pinkin de Corozal, Jamille Torres, fue reconocido como Dirigente del Año del Voleibol Superior Femenino 2026 y expresó sentirse sorprendido y agradecido por el galardón.

Torres recibió 248 votos para el primer lugar. Le siguió el dirigente de las invictas Cangrejeras de Santurce, Pascual Saurín, con 206 votos, según informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

En declaraciones a El Nuevo Día, Torres indicó que el premio le hizo reflexionar sobre su trabajo durante la temporada.

“Mucha gente me ha llamado, incluso personas de las Cangrejeras, y me han comentado sobre lo que hice y logré con las Pinkin. Al analizarlo, pensé: ‘es verdad’”, expresó Torres, quien también agradeció a su cuerpo técnico por la labor realizada.

Las Pinkin, bajo la dirección de Torres, finalizaron terceras en la temporada regular con 27 puntos y récord de 9-11. Sin embargo, el dirigente no comenzó la temporada con el equipo, ya que asumió el cargo en febrero en sustitución de Raúl Papaleo, en medio de una racha negativa.

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“Fue una temporada bien dura. Pensé que se nos acababa cuando perdimos a Lindsay (Krause)”, dijo, al referirse a la refuerzo lesionada y líder anotadora del equipo.

Aunque agradece el reconocimiento, Torres aseguró que no esperaba ganar el premio, ya que no trabaja con el objetivo de recibir galardones.

Asimismo, destacó la labor de su colega de Santurce, a quien consideró igualmente merecedor del reconocimiento.

“Pascual hizo el trabajo. Hay que honrar ese invicto. También era merecedor. No me hubiese sentido injustamente tratado si no ganaba el Dirigente del Año”, afirmó Torres.

Pascual Saurín, dirigente de las Cangrejeras, fue superado por 42 votos por su colega de las Pinkin. (Suministrada)

Saurín llevó a las Cangrejeras a una marca perfecta de 20-0 en la temporada regular y apenas enfrentó un ‘set point’ en toda la campaña. Además, el equipo fue uno de los pocos que mantuvo intacta su plantilla durante toda la temporada.

Por su parte, las Pinkin quedaron eliminadas de la actual postemporada en la etapa de cuartos de final, sin ver acción, tras la victoria de las Valencianas de Juncos sobre las Cangrejeras en el Grupo A.