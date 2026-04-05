Las Valencianas toman el desafío: las Cangrejeras parten como favoritas en la semifinal A de la LVSF

Si la victoria de las Valencianas de Juncos el pasado martes para adelantar a la siguiente ronda hubiera sido contra un rival con brazos caídos la historia sería otra.

Pero el triunfo en cinco parciales y puntos extra sobre las Cangrejeras de Santurce para tumbarles el invicto, les da a las Valencianas la confianza de que podrán competir a partir de este domingo a las 6:00 de la tarde, cuando inicie la serie semifinal A de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) en el Coliseo Roberto Clemente, hogar de las santurcinas.

Las Valencianas llegaron a la ronda de cuartos de final con un récord perdedor de 6-14 en la fase regular, en una campaña en que los seis equipos que iniciaron el torneo adelantaban a la postemporada.

Pero en el todos contra todos fueron enderezando su juego, clasificando a las semifinales con balance de 2-2 en cuartos de final, incluyendo una victoria en el máximo de cinco parciales sobre Santurce, 25-22, 15-25, 25-23, 21-25 y 19-17.

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Con el revés, las Cangrejeras llegan a las semifinales con una mancha en su récord, que ahora es de 23-1, sumando la temporada regular (20-0) y los cuartos de final (3-1).

“Es una serie difícil. Obviamente Santurce sale como favorito. Nosotros hemos ido jugando de menos a más, y creo que diferente a otros años, aunque hemos perdido casi todos los juegos con Santurce, le hemos jugado bien. Así que, si queremos tener probabilidad de ganarle a Santurce, tenemos que jugar igual o mejor de lo que hemos jugado hasta ahora”, dijo el asistente administrativo de las Valencianas, David Alemán, a El Nuevo Día.

Kara McGhee, de las Cangrejeras, atacando contra las Valencianas en el último juego de cuartos de final. (Suministrada)

No es que el exdirigente de la Selección Nacional femenina ni el equipo de Juncos se estén engañando a sí mismos con el resultado de ese último partido del 1 de abril, ante un rival superior en el papel.

Pero Alemán entiende que el equipo dio señales de que puede competir.

“Lo que pasa es que, el que estuvo en ese juego puede darse cuenta que Santurce tiró todo. Santurce no jugó para perder ni para darle ‘break’ a nadie. Yo creo que Santurce iba buscando mantenerse invicto. Tuvo el juego dos o tres veces para ganarlo en el quinto set y nosotros lo pudimos sacar. Lo bueno, es más positivo para nosotros, en el sentido de que no fue un juego regalado. Tiene mérito lo que hicimos. Entiendo que sí; creo que le va a dar confianza”, dijo.

“No es lo mismo si Santurce hubiese rotado y hubiese hecho otras cosas, pero no, se vio claramente que fue un juego bastante duro, bastante parejo. Y que las muchachas lo hayan sacado 19-17 en el quinto set, pues le tiene que dar un poquito de confianza”.

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Las Cangrejeras tienen un núcleo sólido que incluye a la acomodadora Wilmarie Rivera, premiada como Regreso del Año, y las centrales Neira Ortiz y Kara McGhee, junto con la opuesto Andrea Rangel y la esquina Helena Grozer.

Juncos cuenta con Haley Bush como una de sus refuerzos, y quien lució en el triunfo de las Valencianas que acabó con el invicto de las Cangrejeras, anotando 27 puntos con 15 defensas.

Las otras importadas son Kaleigh Nelson y Naya Gross También tiene a la central Marcell Báez, quien cargó con el premio de Novata del Año.

“Creo que el servicio de nosotros siempre le ha hecho mucho daño a Santurce. Nuestro servicio ha sido consistente. Tenemos un equipito que sirve bien”, analizó Alemán los puntos fuertes de su equipo.

“Santurce nos ha llevado la ventaja mayormente en el bloqueo. Ofensivamente, yo creo que estamos parejos. Tenemos ofensiva por todos lados, ellas también. En ese sentido, tengo jugadoras en el banco que Santurce no tiene, que vienen a hacer el trabajo. Creo que tengo más profundidad de lo que ellas tienen en el banco. Y creo que nuestra recepción puede ser más estable para poder envolver un poquito más los medios en la ofensiva. Si servimos bien, neutralizamos los medios Santurce”.

En el último encuentro entre Cangrejeras y Valencianas, Santurce dominó 12-8 en los bloqueos, con cuatro de Grozer y tres de Ortiz.