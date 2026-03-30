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“No vamos a echar a perder ningún juego”: firme Santurce pese a estar clasificado

Las Cangrejeras buscarán mantener su invicto ante Juncos y evitar cualquier tipo de especulación

30 de marzo de 2026 - 12:30 PM

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Las Cangrejeras seguirán jugando para ganar en los cuartos de final pese a que tienen el pase a las semifinales y el primer lugar del Grupo A asegurado. (Heriberto Rosario )
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Las Cangrejeras de Santurce no tienen nada en juego en el Grupo A de los cuartos de final del Voleibol Superior Femenino, pero tampoco quieren dar paso a especulaciones.

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Santurce (3-0) ya aseguró su pase a las semifinales como líder del grupo y, con un partido restante en el calendario de esta fase, también tiene garantizado el primer lugar.

El equipo mantiene un invicto de 23-0 en la temporada 2026, incluyendo los 20 partidos de la fase regular. Con ello, igualaron a tres equipos en la historia del Voleibol Superior que han completado temporadas invictas.

Las Cangrejeras regresan a la cancha este martes para cerrar su participación en los cuartos de final ante las Valencianas de Juncos.

Aunque no se juegan la clasificación, una derrota de Santurce podría beneficiar indirectamente a Juncos en la lucha por el segundo boleto a las semifinales del Grupo A frente a las Pinkin de Corozal.

Por eso, el apoderado del equipo, Marcos Martínez, dejó claro el domingo —durante una práctica— que Santurce saldrá a ganar.

“No vamos a echar a perder ningún juego. En mis equipos, no. Siempre vamos a jugar para ser competitivos”, expresó Martínez en declaraciones telefónicas a este diario.

Juncos (1-1) y Corozal (0-3) aún tienen opciones de terminar empatados en el grupo con marca de 1-3. De darse ese escenario, ambos equipos disputarían un juego de desempate para definir quién avanza a semifinales.

En el Grupo B, en cambio, los dos boletos a semifinales siguen abiertos. Las Criollas de Caguas lideran con récord de 2-1, seguidas por Ponce (1-1) y Manatí (1-2).

Santurce podría utilizar su último compromiso para rotar jugadoras y dar descanso a sus piezas clave. Sin embargo, el equipo se mantiene en buen estado físico.

Según Martínez, las jugadoras —capitaneadas por la colocadora Wilmarie Rivera— no presentan lesiones, aunque sí hay algunas afectadas por enfermedades, sin mayores detalles.

Aun así, Santurce puede continuar utilizando a sus titulares, como la esquina Helena Grozer y la opuesto Andrea Rangel, quienes han tenido menor carga de juego en comparación con otros equipos.

Las Cangrejeras disputaron 72 parciales en la temporada regular, 13 menos que Caguas, 11 menos que Manatí y tres menos que Ponce, todos posibles rivales en semifinales.

La diferencia es aún más marcada al observar los puntos jugados: Santurce acumuló 3,144, frente a los 3,851 de Caguas, 3,616 de Manatí y 3,379 de Ponce.

Además de ser el equipo con menor desgaste, Santurce contará con varios días adicionales de descanso tras los cuartos de final. Las semifinales comenzarán luego de la Semana Santa, según informó el director del torneo, Rafael “Picky” Servera.

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Cangrejeras de SanturceVoleibol Superior FemeninoValencianas de JuncosPinkin de Corozal
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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