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Dramática victoria de Juncos sobre Corozal en los cuartos de final del Voleibol Superior

Las Valencianas resisten y se llevan un duelo de infarto para seguir con opciones de avanzar

30 de marzo de 2026 - 12:15 PM

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Jennifer Nogueras, de las Valencianas de Juncos, coloca este balón hacia la posición dos en el partido del domingo ante las Pinkin de Corozal en Juncos. (Cortesía/FPV/Heriberto Rosario)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Las Valencianas de Juncos consiguieron una dramática victoria 3-2 sobre las Pinkin de Corozal, pese a sentar a dos de sus tres refuerzos, utilizar a la recién llegada colocadora Jennifer Nogueras y apoyarse en una destacada actuación de Leandra Mangual, quien anotó 25 puntos.

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Los parciales del encuentro fueron 25-16, 24-26, 24-26, 25-23 y 16-14, en la cancha Rafael Amalbert de Juncos.

Con el triunfo, Juncos (1-1) logró su primera victoria en el Grupo A de los cuartos de final del Voleibol Superior Femenino. Santurce lidera el grupo con marca de 3-0, mientras Corozal cayó a 0-3, aunque se mantiene con vida.

La ofensiva de Juncos fue encabezada por Mangual, seguida de Naya Gross con 18 puntos, Haley Bush con 12 y Marcelle Báez con 11. Gross fue la única refuerzo de las Valencianas que vio acción durante todo el partido.

Juncos aseguraría su pase a las semifinales si derrota este martes a las invictas y ya clasificadas Cangrejeras de Santurce, resultado que además eliminaría a las Pinkin.

Corozal llegó a dominar el partido 2-1 en sets y estuvo empate 23-23 en el cuarto parcial, a solo dos puntos de la victoria.

Sin embargo, las junqueñas reaccionaron en ese cuarto set. Mangual atacó con éxito por zona cuatro para conseguir el punto de set y, acto seguido, un error de Ivania Ortiz —quien envió el balón contra la antena— permitió a Juncos empatar el encuentro y forzar el decisivo, según informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

El quinto set fue igualmente intenso. Juncos alcanzó el punto de partido 14-12 con un ataque zaguero de Kelly Sánchez y un bloqueo de Marcelle Báez sobre Jordan Iliff. Corozal logró igualar a 14, pero no pudo completar la remontada.

Las Valencianas sellaron la victoria con otro ataque por zona cuatro de Mangual —su punto número 25— y un remate fuera de las líneas de Daly Santana.

Por Corozal, Iliff lideró la ofensiva con 26 puntos, seguida de Ortiz con 16 y Santana con 15.

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Valencianas de JuncosPinkin de CorozalVoleibol Superior FemeninoVoleibol
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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