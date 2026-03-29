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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las Atenienses consiguen su primera victoria y siguen con vida en los cuartos de final

Manatí frena a Caguas y obliga a extender la lucha por la clasificación a semifinales

29 de marzo de 2026 - 12:21 PM

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Emily Elliot, de las Atenienses, le pega cruzado ante el bloqueo de las Criollas en el juego del sábado, ganado por las Atenienses por 3-0. (Cortesía/FPV/Heriberto Rosario)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Las Atenienses de Manatí lograron frenar el empuje de las Criollas de Caguas y consiguieron su primera victoria en tres presentaciones en los cuartos de final del Voleibol Superior Femenino, manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar a las semifinales por el Grupo B.

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Caguas, que buscaba asegurar el pase directo a la próxima ronda, cayó a marca de 2-1 y tendrá otra oportunidad el próximo miércoles, cuando enfrente a las Leonas de Ponce.

Los parciales del triunfo manatieño fueron 25-21, 25-12 y 27-25.

Manatí dominaba 22-19 en el tercer set tras un ataque de Emily Elliot. Sin embargo, Caguas reaccionó e igualó el marcador a 22 con un remate de Génesis Collazo y un bloqueo de la propia Collazo sobre Shaylee Myers.

Más adelante, las Atenienses retomaron la ventaja 24-22 gracias a dos servicios directos de Myers. No obstante, Caguas volvió a empatar y hasta tuvo punto de set (25-24) con un bloqueo sobre Solimar Cestero.

Manatí finalmente cerró el parcial y el partido con un ataque de Elliot para igualar a 25, seguido de un error ofensivo de Collazo y otro remate de Elliot que selló el 27-25.

Elliot lideró la ofensiva con 22 puntos.

La acción del Grupo B continúa el lunes, cuando las Leonas (1-1) reciban a las Atenienses (1-2) en la cancha Salvador Dijols, desde las 8:00 p.m.

Una victoria de las Leonas eliminaría a las Atenienses, dejando pendiente el duelo entre Caguas y Ponce.

En la Sección A, la acción continúa el domingo en la cancha Rafael G. Amalbert de Juncos, donde las Valencianas (0-1) recibirán a las Pinkin de Corozal (0-2) desde las 7:00 p.m.

Las Cangrejeras de Santurce (3-0) dominan el grupo y ya aseguraron su pase a las semifinales.

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Atenienses de ManatíVoleibol Superior FemeninoCriollas de CaguasVoleibol
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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