A semifinales perfectas: Cangrejeras despachan en tres sets a las Pinkin

Las Cangrejeras de Santurce se convirtieron el viernes en el primer equipo semifinalista de los suartos de final de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF), al conseguir su tercera victoria consecutiva de la postemporada tras dominar en el mínimo de parciales a las Pinkin de Corozal en la cancha Carmen Zoraida Figueroa.

La victoria marcó el triunfo número 23 de la temporada para Santurce, que continúa sin conocer la derrota desde el inicio de la fase regular.

Los marcadores del encuentro fueron 25-23, 25-22, 25-21.

Para Corozal, fue su segunda derrota en igual número de presentaciones dentro de la Sección A.

Con ventaja de dos parciales a cero, las Cangrejeras tomaron control del tercero al despegarse 22-18 con un remate positivo de la mexicana nativizada Andrea Rangel. Luego alcanzaron punto de set 24-21 con ataque efectivo de Helena Grozer, y cerraron el partido con un remate de Tamara Otene por la zona cuatro.

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La ofensiva santurcina se repartió entre Tamara Otene y Kara McGhee, ambas con 13 puntos, mientras Helena Grozer aportó 12 unidades.

Por Corozal, Ivania Ortiz y Daly Santana finalizaron con 15 puntos cada una.

En los fundamentos, Santurce dominó 14-8 en bloqueos, 55-53 en defensas y 16-15 en asistencias. Corozal, por su parte, fue superior 40-39 en ataques, 5-1 en servicios directos y 51-36 en pases.

La acción de esta sección continúa el domingo, 29 de marzo, cuando las Valencianas de Juncos (0-1) reciban a las Pinkin en el Coliseo Rafael G. Amalbert a las 7 p.m.

En la Sección B, las Criollas de Caguas (2-0) visitarán a las Atenienses de Manatí (0-2) en el coliseo Juan Aubín Cruz desde las 8:30 p.m.