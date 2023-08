El equipo de voleibol de Nebraska reunió a la multitud más grande que jamás se haya visto en un evento deportivo femenino, cuando unos 92,003 fanáticos asistieron a su encuentro de NCAA ante Omaha en el Memorial Stadium, campo de fútbol americano.

Las Huskers de Nebraska, cinco veces campeonas nacionales, barrieron en tres sets a su rival.

El evento rompió el récord mundial de asistencia en deportes femeninos (91,648), establecido el 22 de abril de 2022 en Barcelona, España, en un compromiso durante la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y Wolfsburg.

Igualmente, superó la marca anterior para un evento femenino en Estados Unidos.

El 10 de julio de 1999, unas 90,185 almas entraron al Rose Bowl de Pasadena, California, para ver la final de la Copa Mundial Femenina entre el onceno estadounidense y China.

“Aprovechamos la oportunidad de jugar en el Memorial Stadium e ir por el récord y batirlo. No creo que nadie hubiera podido imaginar eso”, dijo el entrenador de Nebraska, John Cook, a The Associated Press.

“Se siente como un gran logro para el voleibol practicado por mujeres. Es un tesoro del estado. Lo demostramos”, agregó.

La NCAA no realiza un seguimiento de asistencia en todos los deportes, pero el director asociado de coordinación de medios y estadísticas, Jeff Williams, sostuvo a AP, que una multitud de más de 90,000 fanáticos se encontraba “fácilmente” entre las más amplias para un partido que no fuera de fútbol americano.

Un duelo de hockey al aire libre de 2010 entre Michigan y Michigan State en el Michigan Stadium, de Ann Arbor, atrajo a más de 113,000 aficionados.

Información de The Associated Press fue utilizada en esta historia.