Lares arruina noche de estreno de los campeones defensores Cafeteros de Yauco

Los Patriotas de Lares y los Plataneros de Corozal salieron por la puerta ancha la noche del viernes aguando la fiesta inaugural de la temporada 2026 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) de los locales.

Los Patriotas se impusieron 3-0 con parciales de 31-29, 25-22 y 25-21 a los campeones defensores Cafeteros de Yauco, arruinando su estreno en la inauguración oficial de la liga.

Más de 3,000 fanáticos se reunieron en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras de Yauco para el juego inaugural, informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV).

Lares sumó así sus primeros tres puntos del torneo.

Antes del encuentro, la FPV rindió homenaje a dos figuras emblemáticas del deporte al dedicar la temporada a los exjugadores Jorge “Cubano” González y Víctor M. López Ortiz.

Los números reflejaron el dominio lareño en la malla, superando a Yauco 10-4 en bloqueos y 20-19 en asistencias. Los Cafeteros, por su parte, finalizaron al frente en ataques (37-34), servicios directos (5-4), defensas (31-30) y pases (45-32).

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Kevin López y Jair Santiago lideraron la ofensiva de los Patriotas con 11 puntos cada uno, mientras que Jalen Penrose fue el mejor anotador de los Cafeteros con 12 unidades.

En un duelo en la montaña, los Plataneros también le aguaron la fiesta inaugural a los locales Changos de Naranjito, derrotándolos 3-0 en la cancha Gelito Ortega con parciales de 25-23, 25-20 y 25-23.

La ofensiva platanera fue encabezada por Spencer Olivier con 14 puntos, seguido por Klistan Lawrence e Inovel Romero, con 13 unidades cada uno.

Por Naranjito, Jamal Ellis registró 10 puntos.

Corozal dominó las estadísticas colectivas al superar a los Changos 38-26 en ataques, 9-8 en bloqueos, 6-3 en servicios directos, 31-26 en defensas y 25-14 en asistencias. Ambos conjuntos concluyeron igualados con 38 pases.