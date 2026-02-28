Opinión
Voleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las Cangrejeras se niegan a perder; extienden su invicto a 13 victorias en la LVSF

El sexteto de Santurce superó en cuatro parciales a las campeonas Criollas

28 de febrero de 2026 - 10:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alba Hernández, de las Criollas, ataca un balón ante la defensa de dos jugadoras de las Cangrejeras. (Suministrada / LVSF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La jornada del viernes en la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) tuvo a las Cangrejeras de Santurce defendiendo su invicto con una cuarta victoria en la temporada sobre las campeonas defensoras, las Criollas de Caguas.

En el Coliseo Roger Mendoza Vidal, las Cangrejeras sumaron tres puntos adicionales para mantener su invicto en 13 salidas y elevar su total a 36 puntos, tras vencer en cuatro parciales —19-25, 28-26, 26-24, 25-10— a las Criollas, informó la liga a través de un comunicado de prensa.

La ofensiva cangrejera tuvo cinco jugadoras marcando puntos en doble dígito: Tamara Otene con 20 puntos, seguida por Helena Grozer con 19, Kara McGhee con 16, y Andrea Rangel y Neira Ortiz con 11, cada una.

Por Caguas, que ocupa el segundo lugar con 8-8 y 25 puntos acumulados, Génesis Collazo aportó 16 puntos y Jenaisya Moore añadió 15.

Manatí vence a Juncos

En el otro partido de la noche, las Atenienses de Manatí se impusieron en cinco parciales a las Valencianas de Juncos con marcadores de 25-20, 19-25, 26-24, 27-29 y 15-12.

Manatí sumó dos puntos y se mantiene en el cuarto lugar con marca de 6-10 y 19 puntos acumulados. Las Valencianas añadieron un punto y continúan en la última posición con récord de 5-10 y 15 puntos.

La acción de la LVSF recesa este sábado y cierra la séptima semana el domingo con dos partidos: las Criollas de Caguas reciben a las Pinkin de Corozal, mientras que las Cangrejeras de Santurce visitan a las Valencianas de Juncos.

