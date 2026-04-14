Azzi Fudd, número uno del draft de la WNBA con $500,000

Azzi Fudd se dirige a Dallas como la selección número uno del draft de la WNBA, con un pago de $500,000 esperándola, tras destacar como estrella de UConn. Un récord de seis jugadoras de UCLA la siguieron hacia la liga.

“No estoy muy segura de tener palabras para describir ese sentimiento, lo que significó”, dijo Fudd sobre ser seleccionada en el draft. “No creo que lo haya asimilado completamente. Es algo que nunca pude haber imaginado. Estar sentada con mi familia, con Morgan (Valley), escuchar tu nombre, subir ahí. Es una sensación tan surrealista”.

Fudd volverá a hacer dupla con su excompañera de los Huskies, Paige Bueckers, quien fue la principal selección de las Wings el año pasado. Bueckers —quien, junto a Fudd, le dio a UConn un récord de siete selecciones número 1— estuvo presente en el draft junto con las compañeras de Fudd en UConn.

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“Paige es una jugadora increíble, todos lo saben”, dijo Fudd. “Es alguien que hace que jugar baloncesto sea fácil”.

Las estrellas de UCLA, Lauren Betts y Gabriela Jaquez, fueron elegidas entre las cinco primeras, poco más de una semana después de llevar a las Bruins a su primer campeonato de la NCAA.

Su compañera, Kiki Rice, fue seleccionada sexta por Toronto, siendo la primera elección de la nueva franquicia. El equipo Tempo decidió tener la selección más alta en el draft universitario tras ganar un lanzamiento de moneda, lo que le dio al Portland Fire la primera elección en el draft de expansión a principios de este mes.

UCLA rompió el récord de UConn de tener cuatro jugadoras seleccionadas en la primera ronda, marca que las Huskies establecieron en 2002, cuando Angela Dugalic fue elegida novena por Washington, reuniéndose nuevamente con Betts. Además, Giannna Kneepkens fue seleccionada por Connecticut con la última elección de la primera ronda.

Las Bruins luego rompieron el récord de más jugadoras seleccionadas de un mismo equipo cuando Charlisse Leger-Walker fue elegida por Connecticut con la tercera selección de la segunda ronda. Tennessee (1997, 2008), Notre Dame (2019) y South Carolina (2023) tenían el récord previo con cinco jugadoras seleccionadas.

El nuevo convenio colectivo, ratificado el mes pasado, otorgó grandes aumentos salariales a las novatas. Fudd ganará casi siete veces lo que ganó Bueckers la temporada pasada como selección número 1. Las selecciones número 2 y 3 recibirán $466,913 y $436,016, respectivamente.

Las jugadoras seleccionadas en segunda y tercera ronda ganarán $270,000, lo que supera el salario máximo anterior bajo el convenio anterior.

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“Estoy simplemente bendecida y agradecida de llegar en este momento”, dijo la selección número 8, Flau’jae Johnson, quien fue elegida por Golden State antes de ser transferida a Seattle. “La temporada número 30. Mi objetivo es dejar esto mejor de como lo encontré. Es algo de gratitud, pero también de responsabilidad. Estoy asumiéndolo con todo”.

Minnesota seleccionó a Olivia Miles de TCU con la segunda elección. Miles decidió quedarse en la universidad la temporada pasada en lugar de entrar al draft de la WNBA. Se transfirió de Notre Dame a TCU y ayudó al equipo a llegar al Elite Eight por segundo año consecutivo.

“Respiré profundo, por eso me emocioné”, dijo Miles sobre completar su proceso. “Finalmente llegó el momento, finalmente escuché mi nombre. Para esto era todo”.

Dos españolas en primera ronda

Después de que Seattle eligiera a la pívot española Awa Fam Thiam con la tercera selección, Washington seleccionó a Betts, seguida por Chicago Sky con Jaquez, quien es hermana del jugador de Miami Heat Jaime Jaquez Jr. Ahora tiene derechos de presumir en la familia, no solo con un campeonato nacional, sino también por haber sido seleccionada más alto que él. Jaime fue elegido en el puesto 18 del draft de la NBA en 2023.

Portland eligió a la base española Iyana Martin Carrión con su primera selección en la historia. Indiana seleccionó a Raven Johnson, de South Carolina, con la décima elección y Washington eligió a Cotie McMahon, de Ole Miss, a continuación.

Connecticut eligió a la jugadora francesa Nell Angloma con la selección número 12. Otra jugadora de South Carolina fue elegida después, con Madina Okot seleccionada por Atlanta. Seattle eligió a Taina Mair, de Duke, con la selección número 14.

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El Sun cerró la primera ronda seleccionando a Kneepkens.

Presencia internacional

Hubo 11 jugadoras internacionales seleccionadas en el draft que no jugaron en universidades de Estados Unidos, incluyendo tres en la primera ronda: Fam Thiam, Martin Carrión y Angloma.

Fam Thiam fue la jugadora española seleccionada más alto en la historia del draft de la liga. En total, tres jugadoras españolas fueron elegidas.

“Estoy increíblemente emocionada por nuestro país y por el juego global”, dijo Marta Suárez, quien fue seleccionada por Seattle en la segunda ronda antes de ser transferida a Golden State. “La WNBA está creciendo y atrayendo talento de todo el mundo”.

La comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, dijo en su conferencia previa al draft que la liga planea jugar un partido de exhibición o de temporada regular en el extranjero el próximo año.

Dúo madre-hija

Fudd y su madre, Katie Smrcka-Duffy Fudd, se convirtieron en la segunda pareja madre-hija en ser seleccionadas en el draft de la WNBA. Smrcka-Duffy Fudd fue elegida en 2001 por las Sacramento Monarchs en la cuarta ronda, pero nunca jugó un partido.