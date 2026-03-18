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Caitlin Clark lidera, Kelsey Plum aporta y EE.UU. confirma su evolución rumbo al Mundial

El equipo cerró invicto en San Juan con un grupo renovado que, según su técnico, aún tiene margen para crecer

18 de marzo de 2026 - 7:00 PM

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Estados Unidos estuvo liderado por el joven trío de Caitlin Clark, Paige Bueckers y Angel Reese. (Ramon "Tonito" Zayas)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El dirigente asistente de Estados Unidos, Nathan Tibbetts, realizó una evaluación positiva del desempeño de su equipo en el torneo clasificatorio al Mundial femenino, al destacar la química mostrada por un grupo renovado y el compromiso colectivo en ambos lados de la cancha.

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Tibbetts sustituyó a Kara Lawson, quien se perdió los últimos partidos de la eliminatoria mundialista en San Juan debido a sus compromisos con el equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Duke en la NCAA.

“Este es un grupo nuevo, con un cuerpo técnico nuevo, y me gustó mucho cómo movimos el balón. Hicimos un gran trabajo encontrando el pase extra y generando tiros abiertos de tres puntos”, expresó el técnico, quien también subrayó el talento del plantel, pero sobre todo su juego colectivo.

“Somos un equipo con mucho talento, pero me encantó lo desprendidas que fuimos”, agregó.

Estados Unidos cerró el torneo de manera invicta y dominó con amplios márgenes a Senegal, Puerto Rico, Italia y Nueva Zelanda, aunque encontró mayor resistencia ante España, a la que venció por su margen más estrecho del certamen. El plantel contó con figuras consolidadas como Kelsey Plum, Chelsea Gray y Kahleah Copper, así como con las debutantes Caitlin Clark, Angel Reese y Paige Bueckers.

De hecho, Clark fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa (MVP) y fue incluida en el Equipo Todos Estrellas del torneo tras liderar a la selección estadounidense. Asimismo, se hizo notar en la victoria por 110-46 ante Senegal, al registrar la segunda mayor cantidad de asistencias para una jugadora en la historia de la competencia, con 12, además de aportar 17 puntos en su primer partido con el equipo adulto.

Plum también fue escogida al Equipo Todos Estrellas tras promediar 11.2 puntos por partido —quinta mejor marca del torneo—, además de 3.0 asistencias (sexta) y 2.0 rebotes.

En el aspecto defensivo, Tibbetts reconoció áreas de mejora, particularmente en la comunicación y la confianza entre las jugadoras. No obstante, resaltó la intensidad y el esfuerzo del equipo en ese renglón. El entrenador también señaló que la carga de partidos —cinco en siete días— influyó en la ejecución del equipo a medida que avanzaba el torneo. Aun así, se mostró optimista sobre el futuro del grupo.

Paige Bueckers ataca el canasto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.Angel Reese, a la derecha, agradece al público en el "Choliseo".Caitlin Clark recibe una falta.
1 / 15 | En imágenes: Estados Unidos se despide invicto del Premundial en el "Choliseo". Paige Bueckers ataca el canasto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Ramon "Tonito" Zayas

“Cuando juegas cinco partidos en siete días, ves una baja en la ejecución, y eso se notó a medida que avanzó el torneo. Simplemente tienes menos tiempo de práctica y cosas así, pero tenemos margen para crecer, vamos a seguir mejorando y estoy muy orgulloso de cómo competimos en este torneo”, puntualizó.

Plum destaca la química como grupo

Por su parte, Plum valoró positivamente el desempeño de las jugadoras que debutaron con la selección estadounidense en el torneo, al destacar su talento y madurez competitiva pese a su juventud.

“El talento es increíble. Aunque técnicamente son jóvenes, han jugado en escenarios grandes, así que no le tienen miedo a este momento”, expresó.

La veterana también subrayó la capacidad del grupo para adaptarse al juego colectivo y añadió que, aunque se trata de un proceso de aprendizaje, el plantel cuenta con talento de alto nivel en todas las posiciones y señaló que la química será clave de cara al Mundial.

“Creo que todas hicieron un trabajo increíble entendiendo cómo escoger sus momentos. Obviamente, quieres ser agresiva y ser tú misma. La coach habló de eso: ser tú misma, pero también dentro de la dinámica del equipo”, expuso.

La española Mariona Ortiz protege el balón ante la defensa de Kelsey Plum.
La española Mariona Ortiz protege el balón ante la defensa de Kelsey Plum. (Xavier Araújo)

“Todo es parte de un proceso de aprendizaje, pero al mismo tiempo, como dije, hay un talento increíble tanto en las perímetros como en las jugadoras interiores. Solo tenemos que seguir desarrollando la química, que será un factor clave de cara al Mundial”, concluyó Plum.

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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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