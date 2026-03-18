Imani McGee-Stafford entra al quinteto ideal del clasificatorio al Mundial

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció el Equipo Todos Estrellas del torneo clasificatorio al Mundial femenino 2026 celebrado en San Juan, una selección que incluyó a la pívot de Puerto Rico Imani McGee-Stafford, quien fue reconocida por su impacto en la pintura durante la competencia.

El quinteto ideal fue encabezado por la estadounidense Caitlin Clark, quien se llevó el premio a la Jugadora Más Valioso (MVP) tras liderar a su selección en su debut con el equipo adulto. Junto a Clark, también fueron incluidas su compatriota Kelsey Plum, la italiana Cecilia Zandalasini y la española Megan Gustafson.

En el caso de McGee-Stafford, FIBA destacó su consistencia en ambos lados de la cancha, al aportar 9.8 puntos, 8.2 rebotes y 1.2 bloqueos por partido, consolidándose como una pieza clave en la clasificación de Puerto Rico al Mundial de Alemania 2026. La centro fue determinante especialmente en el partido decisivo ante Nueva Zelanda, en el que registró un doble-doble con 15 puntos y 10 rebotes que ayudó al combinado nacional a asegurar el último boleto disponible al torneo.

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La jugadora, de 6′6″ y 31 años fue nacionalizada por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) en enero de este año y debutó con el equipo nacional en el torneo celebrado en San Juan.

Clark promedió 11.6 puntos, 6.4 asistencias y una eficiencia de 14.6, destacándose de inmediato en su debut con la selección mayor por su capacidad para imponer el ritmo de juego y generar ofensiva. Por su parte, Plum aportó 11.2 puntos por partido, además de tres asistencias y 1.2 robos, fungiendo como una presencia estable y agresiva en cancha, respaldada por su experiencia en el escenario FIBA.

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