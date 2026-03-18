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Imani McGee-Stafford entra al quinteto ideal del clasificatorio al Mundial

La pívot de Puerto Rico fue reconocida por FIBA tras su impacto en la clasificación, en un equipo encabezado por la ‘MVP’ Caitlin Clark

18 de marzo de 2026 - 1:31 PM

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Imani McGee-Stafford (34) fue reconocida por su impacto en la pintura durante la competencia. (Ramon "Tonito" Zayas)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció el Equipo Todos Estrellas del torneo clasificatorio al Mundial femenino 2026 celebrado en San Juan, una selección que incluyó a la pívot de Puerto Rico Imani McGee-Stafford, quien fue reconocida por su impacto en la pintura durante la competencia.

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El quinteto ideal fue encabezado por la estadounidense Caitlin Clark, quien se llevó el premio a la Jugadora Más Valioso (MVP) tras liderar a su selección en su debut con el equipo adulto. Junto a Clark, también fueron incluidas su compatriota Kelsey Plum, la italiana Cecilia Zandalasini y la española Megan Gustafson.

En el caso de McGee-Stafford, FIBA destacó su consistencia en ambos lados de la cancha, al aportar 9.8 puntos, 8.2 rebotes y 1.2 bloqueos por partido, consolidándose como una pieza clave en la clasificación de Puerto Rico al Mundial de Alemania 2026. La centro fue determinante especialmente en el partido decisivo ante Nueva Zelanda, en el que registró un doble-doble con 15 puntos y 10 rebotes que ayudó al combinado nacional a asegurar el último boleto disponible al torneo.

La jugadora, de 6′6″ y 31 años fue nacionalizada por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) en enero de este año y debutó con el equipo nacional en el torneo celebrado en San Juan.

Clark promedió 11.6 puntos, 6.4 asistencias y una eficiencia de 14.6, destacándose de inmediato en su debut con la selección mayor por su capacidad para imponer el ritmo de juego y generar ofensiva. Por su parte, Plum aportó 11.2 puntos por partido, además de tres asistencias y 1.2 robos, fungiendo como una presencia estable y agresiva en cancha, respaldada por su experiencia en el escenario FIBA.

Paige Bueckers ataca el canasto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.Angel Reese, a la derecha, agradece al público en el "Choliseo".Caitlin Clark recibe una falta.
1 / 15 | En imágenes: Estados Unidos se despide invicto del Premundial en el "Choliseo". Paige Bueckers ataca el canasto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Ramon "Tonito" Zayas

Por Italia, Zandalasini promedió 13.8 puntos y tuvo un impacto determinante en momentos clave, incluyendo el triunfo ante España que aseguró la primera clasificación del país a un Mundial en 32 años. Mientras, Gustafson dominó en la pintura con medias de 14.6 puntos y 6.4 rebotes, además de 1.4 tapones por juego, consolidándose como pieza clave en ambos lados de la cancha y en la clasificación de España al torneo de Berlín.

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FIBAFIBA AméricasFederación de Baloncesto de Puerto RicoCopa MundialMundial de BaloncestoCaitlin Clark
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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