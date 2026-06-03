Dos superestrellas, un campeonato: Wembanyama vs. Brunson en las Finales de la NBA

Las Finales de la NBA que arrancarán este miércoles entre los Spurs de San Antonio y los Knicks de Nueva York parecerían responder a un libreto escrito por la liga antes de la campaña con la esperanza de que se cumpliera.

Parecería también que los dos equipos hicieron su parte para no depender de la suerte o la casualidad.

Por séptima temporada consecutiva, los finalistas de la liga son dos equipos distintos respecto a la campaña anterior, periodo que comenzó en 2020, justo después de la cadena de cinco Finales consecutivas de los Warriors de Golden State.

En estas últimas siete temporadas solo un equipo, los Celtics de Boston, han jugado en dos Finales, pero ninguno ha repetido en años seguidos.

Por un lado, los Knicks intentarán alzarse con el trofeo de campeón de la NBA en una repetición del mismo pareo que tuvieron hace 27 largos años cuando jugaron por última vez en unas Finales, en 1999: ante los Spurs.

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Los Knicks no ganan el título desde 1973.

Aquellos Spurs estuvieron comandados entonces por el legendario dirigente Gregg Popovich, y que ganarían ese año el primero de cinco campeonatos en seis viajes a las Finales en un periodo de 16 temporadas, hasta 2013-14.

Una era recordada por los grandes nombres que hicieron brillar la franquicia, como David Robinson, Tim Duncan, Manu Ginóbili, Tony Parker y Kawhi Leonard, quien milita ahora con los Clippers.

Así las cosas, desde este miércoles, cuando la serie arranque en el Frost Bank Center de San Antonio, se estarán midiendo dos quintetos con bastante historia en la NBA, pero que nadie se atrevía a pronosticar que serían los dos finalistas de la temporada 2025-26.

“Los administradores de la NBA deben estar gozando porque nunca se iban a imaginar que la final de la ‘NBA Cup’ fuera la misma de las Finales de la NBA. Nadie se imaginaba eso”, opinó en entrevista con El Nuevo Día el dirigente y analista de baloncesto, Tony Ruiz.

Serie no pronosticada

Ruiz asegura que nadie podía pronosticar unas Finales entre estos dos protagonistas, y menos con un equipo de los Spurs cuyo cuadro inicial en los ‘playoffs’ promedia 22 años.

La superestrella Victor Wembanyama, el fenómeno de 7’4” de estatura, es uno de ellos con exactamente 22 años, pero según publicó la NBA en redes sociales durante los playoffs, el cuadro titular de los Spurs fue el más joven en la historia de las finales de conferencia, etapa en la que vienen de sorprender y eliminar al campeón defensor de la NBA, Thunder de Oklahoma City.

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Dylan Harper es el más joven con 20 años, seguido por Stephon Castle con 21. Julian Champagnie tiene 24, mientras Devin Vassell es el mayor con 25.

Y según los informes, los Spurs son el equipo más joven en unas Finales en casi 50 años, con una media de 25 años que toma en cuenta los minutos jugados por cada canastero.

“Ese bebé salió caminando demasiado rápido… es un grupo joven”, dramatizó Ruiz.

A su entender San Antonio como organización apostó a la juventud y a su desarrollo con miras a tener una dinastía como la que inició Popovich desde finales de la década de 1990.

Popovich, de hecho, dirigió por última vez la temporada pasada, pero se quedó en la franquicia como presidente de operaciones. Y bajo su mando, los Spurs ya llevaban seis temporadas en línea sin tan siquiera clasificar para los ‘playoffs’.

Este año lo lograron con impresionante marca de 62-20, la segunda mejor de toda la liga, por debajo del Thunder (64-18), al que acaba de eliminar en un séptimo juego de la final de la Conferencia del Oeste, y en su propia cancha.

Antes dispusieron de Portland y de Minnesota en las primeras dos rondas.

Por su lado, los Knicks están en su cuarta campaña consecutiva jugando en playoffs, y llegan a las Finales luego de perder ante los Pacers de Indiana el año pasado en la final del Este.

Nueva York entró a la postemporada este año como el tercer mejor sembrado de su conferencia con récord de 53-29, y sacó de paso a Atlanta, Filadelfia y Cleveland, para llegar a las Finales.

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“Son dos historias en diferentes conferencias, pero muy parecidas. Por un lado Victor Wembanyama y por el otro Jalen Brunson, que se han convertido en las principales figuras. Pero San Antonio defiende más de lo que los Knicks lo pueden hacer”, analizó Ruiz.

Inactividad peligrosa

Ruiz piensa que la inactividad de Nueva York de más de una semana, tras completar el 25 de mayo una barrida en cuatro juegos sobre Cleveland, podría afectarles en algo, como demostraron los Knicks durante el primer juego de la final del Este ante los Cavaliers. Pero como señaló Ruiz, solo se notó en la primera mitad.

Con una defensa asfixiante como la de los Spurs, la historia podría ser otra.

“San Antonio es un equipo más estructurado por la profundidad y la defensa. Tienen dos y tres personas que pueden gardear a Brunson, y fue lo que los Spurs hicieron con Shai (Gilgeous-Alexander, del Thunder). Estaban encima de él. Eso es fundamental porque todo el mundo sabe que Brunson es el poder ofensivo de los Knicks”.

San Antonio se concentró en presionar al Jugador Más Valioso, Shai Gilgeous-Alexander. (Nate Billings)

El técnico y analista piensa que aunque Wembanyama representa lo mismo para San Antonio, en términos de ser esa figura principal, los Spurs han demostrado un juego de conjunto que no los hace depender solo del francés.

“Creo que la serie contra Oklahoma City ayudó a San Antonio a madurar. La falta de experiencia no le pasó factura a estos chamacos. Haberle ganado al campeón, y en un séptimo juego en la carretera, te dice mucho”, agregó Ruiz, para quien la defensa sólida de los Spurs compensó la inexperiencia.

Sobre los Knicks, Ruiz cree que deben ser consistentes y deberán contar con Karl-Anthony Towns como segunda voz en la ofensiva, pero que dependerán de su consistencia en el tiro largo que él busca con frecuencia.

“Eso puede causarle problemas a Victor porque tiene que salir a defenderlo”, dijo Ruiz.