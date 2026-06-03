Leones aprovechan ausencias de Paige y Romero para victoria de urgencia contra los Mets

Gurabo - Jalen Crutcher anotó 26 puntos y Jezreel de Jesús agregó 20 con nueve asistencias para los Leones de Ponce lograr el martes una victoria de urgencia contra los Mets de Guaynabo, 101-78, en el Coliseo Fernando “Ruber” Hernández.

Los subcampeones del Baloncesto Superior Nacional (BSN) dejaron atrás una racha de cuatro derrotas. Apenas fue su tercer triunfo en la carretera este año, jugando ahora para 3-10 como visitantes.

En Gurabo, los melenudos aprovecharon las ausencias por lesión de Ysmael Romero y Jaysean Paige para dominar a los locales hasta por 29 puntos.

“Para ellos, son grandes jugadores. Son un equipo diferente con ellos dos pero era una victoria que necesitábamos por el grupo”, dijo Carlos Rivera, dirigente de los selváticos, a El Nuevo Día luego del abultado triunfo.

“Estuvimos peleando y peleando en la últimas semanas. Juegos al final, en los últimos cinco a cuatro minutos, nos estaba costando. Llega un momento donde es frustrante para todos. Llevamos tiempo así. De la manera que sea, la victoria de hoy anímicamente nos levanta un poco”, agregó.

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Ponce arribó a Gurabo con marca de 2-8 en sus últimos 10 compromisos. Mejoraron a 9-16, a un juego de la cuarta posición de la Conferencia B ocupada por los Indios de Mayaguez (9-14).

En el primer duelo de la temporada contra Guaynabo, los Leones se llevaron el primer parcial 30-16 con nueve tantos de Crutcher. Ganaron la primera mitad, 61-36.

Guaynabo reaccionó con un tercer periodo de 29-18 pero el resultado estuvo sentenciado desde el inicio del partido.

Los Mets vuelven a verse con Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens el 19 de junio.

Jordan Murphy y Brady Manek anotaron 13 unidades ambos por los Leones. Tjader Fernández coló 11 y Thomas Robinson finalizó con ocho tantos y siete rebotes.

Por los Mets, Torrey Craig fue el menor con 21 puntos. Brandon Kinght y Devin Williams culminaron con 15 ambos.

Guaynabo, cuarto en la Conferencia A, militaba para 12-12 con los Cangrejeros de Santurce (11-12) acechando en la puja por el pase a postemporada.

Paige no vio acción al perder una uña de un dedo del pie, mientras que Romero se lastimó el abductor en la pasada victoria contra los Gigantes en Canóvanas. Ambos están día día.

“Dentro de lo malo están mucho mejor. Tenemos dos días libres. Obviamente, son piezas importante. Recae mucha la ofensivas en los refuerzos. No quita que alguien tiene que sacar la cara. Tenemos que seguir trabajando. Con lo que esé hay que buscar la victoria”, comentó Jorge Rincón, mentor de los Mets.

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En Caguas, los Criollos aplastaron a los Capitanes de Arecibo, 113-79, para su quinta victoria consecutiva.