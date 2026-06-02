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La boricua Dalila Rivera llega a Saratoga para medirse a la élite de la hípica mundial

La jockette hará su debut esta semana en el legendario hipódromo en Nueva York

2 de junio de 2026 - 6:55 PM

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La jockette ponceña Dalila Rivera, aquí en Camarero junto a al entrenador Eliasib Núñez, debutará este miércoles en Saratoga. (Primera Hora)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La jockette puertorriqueña Dalila Rivera dio a conocer que debutará este miércoles en el histórico Hipódromo Saratoga, en Nueva York, durante el fin de semana especial del Belmont Stakes.

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Cuando Rivera monte a Quick Power Nap en la sexta carrera del programa y mire hacia su izquierda desde la gatera 13, verá cerca al estelar jinete francés Flavien Prat, además de los hermanos Irad Ortiz Jr. y José Luis Ortiz, quienes partirán desde los puestos 11 y 10, respectivamente.

Rivera, una jocketta ponceña con apenas dos temporadas compitiendo en Estados Unidos, compartirá escenario con algunas de las principales figuras de la hípica, incluyendo al reconocido carolinense Manuel Franco.

Será, literalmente, un sueño hecho realidad.

“Por mi corta experiencia, esto es como una entrada a las Grandes Ligas”, dijo la jockette. “Será una semana de mucha enseñanza y de experiencias por estar compitiendo con todas esas personas”.

El fin de semana en Saratoga será uno especial. Desde este miércoles y durante cinco días, el hipódromo tendrá en calendario 27 clásicos, encabezados por el Belmont Stakes del sábado.

Por ello, Saratoga reunirá durante toda la semana a lo mejor de la hípica mundial.

Rivera tendrá tres montas programadas el miércoles y compartirá cartelera con figuras como el miembro del Salón de la Fama John Velazquez y el también inmortal venezolano Javier Castellano.

Además, será una de apenas tres jockettas activas durante el fin de semana, incluyendo a la también puertorriqueña Carol Cedeño. De las tres, Rivera será la que más montas tendrá programadas.

Entre jueves y sábado también cuenta con otras tres conducciones, aunque ninguna en eventos clásicos. Sus compromisos incluyen carreras sobre grama y en distintas distancias.

Rivera llegará a Saratoga procedente del Hipódromo Parx, donde el martes logró un segundo lugar en dos montas. Antes de eso, estuvo compitiendo el pasado fin de semana en el Hipódromo Monmouth Park.

En 236 montas durante la temporada 2026, Rivera suma 27 victorias, además de 26 segundos y 36 terceros lugares. Sus ejemplares han acumulado más de $1.2 millones en premios.

Ha sido una campaña positiva para la jocketta, cuyo agente es el legendario Ángel Cordero Jr.

“Ha sido una temporada retante, de un proceso de desarrollo mental, físico y técnico. He tenido que tener mucha consistencia porque compito con personas de nombre. Intento mantenerme enfocada”, dijo Rivera, quien también ha montado este año en el Hipódromo Aqueduct de Nueva York.

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Hipismo puertorriqueñoNueva YorkBelmont ParkIrad Ortiz
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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