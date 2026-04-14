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La recta de Edwin “Sugar” Díaz pierde velocidad: ¿tendencia o preocupación?

El cerrador boricua inició la temporada 2026 con menos potencia, mientras los Dodgers apuestan por la cautela

14 de abril de 2026 - 2:17 PM

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El taponero boricua Edwin Díaz y el receptor Will Smith celebran el triunfo de los Dodgers 8-7 sobre Texas el viernes. Tras perder la oportunidad de rescate, el propio Díaz se acreditó el triunfo. (Nathan Denette)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

Más que por la oportunidad de rescate que desperdició el viernes al perder una ventaja de tres carreras de los Dodgers de Los Ángeles, el equipo y el dirigente Dave Roberts lucen con más cautela por la disminución en velocidad que ha registrado el taponero boricua Edwin “Sugar” Díaz en el inicio de la temporada 2026 en Grandes Ligas.

Pero lo cierto es que mientras apareció en sus primeros cinco juegos y salvó cuatro en igual número de oportunidades de rescatar la victoria, el tema de la merma en millas de velocidad de su recta no había sido punto de discusión.

El domingo, el sitio de internet del equipo, en el dominio de MLB.com, publicó una entrevista con Roberts hablando acerca de Díaz y del cuidado con el que desean llevarlo en este inicio de campaña, primera del cerrador naguabeño en Los Ángeles desde que en el periodo muerto entre temporadas salió de su contrato anterior con los Mets de Nueva York para firmar como agente libre con los Dodgers por $69 millones y tres años.

Al menos el lunes, en el que pudo haber sido el reencuentro de Díaz con sus antiguo club de los Mets, Roberts prefirió no utilizarlo.

La serie entre Mets y Dodgers continúa el martes y concluye el miércoles, por lo que Díaz tendrá dos oportunidades más de enfrentar temprano en el año a su anterior equipo, incluyendo su compatriota Francisco Lindor.

El viernes, al dejar que los Rangers le empataran un juego que al llegar la novena entrada estaba 7-4 en favor de Los Ángeles, la recta de cuatro costuras del relevista puertorriqueño promedió 95.5 millas por hora. Y como reseñó la página del equipo, no fue algo nuevo ya que en sus seis presentaciones en 2026 en su estreno con los Dodgers, el promedio ha estado en 95.8 mph, por debajo de las 97.2 mph que promedió a inicios de la última campaña con los Mets.

Pero tampoco ha sido algo nuevo de este año, pues mientras estuvo en Nueva York la incisiva prensa de la Ciudad de los Rascacielos le preguntó múltiples veces a Díaz sobre el particular.

El domingo fue entrevistado antes del último partido de la serie contra los Rangers, y Díaz trajo a colación lo que ha sido tendencia para él en los últimos años, algo que no le preocupa según expresó.

“Creo que no tuve vida en mi recta y no pude comandar el slider como quería”, dijo Díaz en relación el ‘blown save’ del viernes. “Me sentía bien, pero no tuve mis mejores pitcheos ese día. Eso es parte del juego. Simplemente lo dejo atrás de inmediato”.

“Después de mi lesión en la rodilla, ha sido así en los últimos dos años”, agregó refiriéndose a la velocidad inferior de su recta. “Pero conforme avanza la temporada, me siento mejor y mejor. Y al final del año, mi velocidad será la de siempre”.

Roberts adelantó el mismo viernes que Díaz no estaría disponible para lanzar el sábado. No lo descartó para el domingo, pero eventualmente el equipo cayó 5-2 contra Texas.

“No estamos hablando de algo de lista de lesionados”, explicó Roberts. “Es más día a día”.

El piloto de los Dodgers y el propio lanzador aseguraron que no enfrenta problemas físicos ni de su mecánica de lanzar.

“Se cuida muy bien. Obviamente es un jugador importante para nuestro equipo. Por eso… lo mantuve fuera ayer. Hoy todavía estoy evaluando con cautela hasta escuchar a los coaches de pitcheo”, agregó Roberts en la entrevista del domingo.

Roberts señaló también estar consciente de que el boricua suele comenzar con una recta menos potente. Los reportes indican que en cinco de las seis ocasiones en que ha promediado 95.5 mph o menos han sido en marzo o abril.

En las últimas temporadas eventualmente entra en calor y termina con rectas por encima de las 97 millas.

“Hay que respetar que quieren estar ahí”, dijo Roberts. “Pero todos salimos perdiendo si el jugador se lesiona. Eso fue lo que pasó con Blake (Snell en 2025). Tenía buenas intenciones, pero probablemente lo haría diferente. Eddie (Edwin Díaz) quiere causar impacto, quiere ser parte del equipo. Nosotros tratamos de manejar eso con cautela”.

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Edwin 'Sugar' DíazDodgers de Los ÁngelesBoricuas en Grandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
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