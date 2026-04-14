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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Víctor Caratini conecta un cuadrangular de tres carreras en la victoria 13-6 de Minnesota sobre Boston

Los Red Sox del dirigente puertorriqueño Alex Cora permitieron 11 de esas carreras en apenas dos entradas

14 de abril de 2026 - 10:15 AM

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El dirigente puertorriqueño de los Red Sox, Alex Cora, le pide la pelota al lanzador abridor Garrett Crochet, después de permitir cuadrangulares de tres carreras a Víctor Caratini y otro solitario a Ryan Kreidler, abandonando el juego 11-0. (Abbie Parr)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Minneapolis - El puertorriqueño Víctor Caratini y Ryan Jeffers se conectaron cada uno un jonrón e impulsaron tres carreras el lunes, y los Twins de Minnesota sacaron del juego al abridor Garrett Crochet en la segunda entrada camino a una victoria por 13-6 sobre los Red Sox de Boston.

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Jeffers tuvo tres de los 11 imparables de los Twins, mientras que Ryan Kreidler y Byron Buxton también conectaron cuadrangulares. Minnesota ha ganado siete de sus últimos ocho juegos.

Bailey Ober (2-0) permitió cuatro carreras con siete hits, mientras ponchó a siete en seis entradas.

Jarren Duran, de ascendencia mexicana, conectó un jonrón y Caleb Durbin tuvo dos impares y anotó dos carreras por Boston.

Los Twins sorprendieron al estelar Crochet con cuatro carreras en la primera entrada y luego sacaron del juego al zurdo de Boston con una segunda entrada de siete carreras. Crochet (2-2) permitió 11 carreras —10 limpias— con nueve hits y tres bases por bolas en una entrada y dos tercios, la apertura más corta de su carrera.

Los batazos más contundentes en la segunda llegaron de dos caras nuevas que conectaron sus primeros jonrones con los Twins. Caratini pegó un cuadrangular de tres carreras que dio en la fachada del tercer nivel de las gradas del jardín izquierdo.

Luego Kreidler, un infielder utilitario de poco poder con dos jonrones en su carrera, envió el último lanzamiento de Crochet al segundo nivel del jardín izquierdo para un jonrón solitario.

Los Twins registraron marca de 13-23 contra abridores zurdos el año pasado. Pero en los últimos siete días, han vencido a Tarik Skubal de Detroit y al dominicano Framber Valdez, a Eric Lauer de Toronto y ahora a Crochet. En esas cuatro salidas, Minnesota anotó 29 carreras limpias en 16 entradas y dos tercios lanzadas por los abridores.

Tags
Twins de MinnesotaRed Sox de BostonVictor CaratiniBoricuas en Grandes Ligas
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