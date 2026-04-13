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Caída libre en Houston: Astros pierden su octavo juego al hilo

Los Astros han sido barridos en dos series seguidas ante equipos que llegaban con marca perdedora

13 de abril de 2026 - 7:34 PM

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El receptor de los Astros de Houston, Yainer Díaz, se acerca al montículo para hablar con el lanzador abridor Mike Burrows durante la quinta entrada de un juego de béisbol contra los Mariners. (Lindsey Wasson)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Luego de una buena primera semana, los Astros de Houston, dirigidos por el riopedrense Josué Espada, han caído en una mala racha que, por el momento, parece no tener fin.

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Los Astros perdieron este lunes en la tarde su octavo juego consecutivo, al caer 6-2 ante sus rivales divisionales, los Mariners de Seattle.

Houston juega para 6-11, ocupando el último lugar en la División Oeste de la Liga Americana. Además, no ha ganado ninguna de sus últimas tres series.

La derrota completó una barrida de cuatro juegos por parte de Seattle y se produjo luego de que los Rockies de Colorado también barrieran a los Astros en una serie de tres partidos. Tanto los Mariners como los Rockies llegaron a esos enfrentamientos con récord negativo, a diferencia de Houston, que tenía marca de 6-4 antes de enfrentar a los Athletics.

En total, los Astros tienen marca de 1-9 en sus últimos 10 juegos.

La racha negativa coincide con la entrada a la lista de lesionados de tres de los cinco lanzadores abridores del equipo, incluido el as de la rotación, Hunter Brown.

También se suma la ausencia por lesión del campocorto Jeremy Peña y del jardinero central Jake Meyers, así como el bajón en el rendimiento del relevista Bryan Abreu, encargado de la octava entrada, quien tiene una efectividad de 16.20 en cinco episodios.

La ofensiva no ha sido el problema. Los Astros ocupan el primer lugar en la Liga Americana en carreras anotadas y el segundo en promedio de bateo.

El santaisabelino Carlos Correa, quien se reportó enfermo el domingo, batea para .291 con un jonrón y nueve carreras impulsadas.

Además de estas ausencias, los Astros comenzaron la temporada sin su cerrador, Josh Hader, quien se encuentra lesionado y aún no ha comenzado a lanzar.

Los Astros recibirán este martes a los Rockies.

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Astros de HoustonJosué EspadaCarlos CorreaBéisbol
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Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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