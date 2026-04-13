Caída libre en Houston: Astros pierden su octavo juego al hilo

Luego de una buena primera semana, los Astros de Houston, dirigidos por el riopedrense Josué Espada, han caído en una mala racha que, por el momento, parece no tener fin.

Los Astros perdieron este lunes en la tarde su octavo juego consecutivo, al caer 6-2 ante sus rivales divisionales, los Mariners de Seattle.

Houston juega para 6-11, ocupando el último lugar en la División Oeste de la Liga Americana. Además, no ha ganado ninguna de sus últimas tres series.

La derrota completó una barrida de cuatro juegos por parte de Seattle y se produjo luego de que los Rockies de Colorado también barrieran a los Astros en una serie de tres partidos. Tanto los Mariners como los Rockies llegaron a esos enfrentamientos con récord negativo, a diferencia de Houston, que tenía marca de 6-4 antes de enfrentar a los Athletics.

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En total, los Astros tienen marca de 1-9 en sus últimos 10 juegos.

La racha negativa coincide con la entrada a la lista de lesionados de tres de los cinco lanzadores abridores del equipo, incluido el as de la rotación, Hunter Brown.

También se suma la ausencia por lesión del campocorto Jeremy Peña y del jardinero central Jake Meyers, así como el bajón en el rendimiento del relevista Bryan Abreu, encargado de la octava entrada, quien tiene una efectividad de 16.20 en cinco episodios.

La ofensiva no ha sido el problema. Los Astros ocupan el primer lugar en la Liga Americana en carreras anotadas y el segundo en promedio de bateo.

El santaisabelino Carlos Correa, quien se reportó enfermo el domingo, batea para .291 con un jonrón y nueve carreras impulsadas.

Además de estas ausencias, los Astros comenzaron la temporada sin su cerrador, Josh Hader, quien se encuentra lesionado y aún no ha comenzado a lanzar.