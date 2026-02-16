Las Cangrejeras sobreviven otra vez y extienden su invicto a 9-0: “No pensamos en eso”

Por segunda vez en sus últimos tres juegos, las Cangrejeras de Santurce miraron de cerca el domingo su primera derrota de la temporada 2026 del Voleibol Superior Femenino.

Las Cangrejeras, sin embargo, extendieron el domingo su invicto a 9-0 luego de venir de abajo 0-2 en sets y 21-23 en el tercer parcial ante las Criollas de Caguas y sacar una victoria por 3-2 en el Coliseo Roberto Clemente.

Temprano en la semana, las Cangrejeras sobrevivieron también un match point de las Leonas de Ponce en el quinto set.

Ante las Criollas el domingo, las Cangrejeras mostraron el intangible del carácter para sacar la victoria, además del notable talento que les llevó a sacar el partido con una refuerzo en el banco y dos reservas en cancha.

Santurce usó del banco efectivamente a la central y nativizada venezolana Shirley Florian en la ofensiva y a la acomodadora Andrea Fuentes, quien hizo el trabajo cuando el bloqueo de las Criollas parecía tener leído el juego de la colocadora titular Wilmarie Rivera.

“Hablamos entre nosotras, sabíamos que podíamos extender el juego a cinco sets”, dijo al colocadora Fuentes en la transmisión del partido.

Las Cangrejeras terminaron con cinco jugadoras en doble dígito de puntos, incluida Florian (10), mientras que Fuentes repartió 20 asistencias.

Caguas tuvo el juego de su lado y no pudo cerrarlo, comenzando con que no pudo ejecutar en 23-21 en el tercer set, y terminando con permitir a las Cangrejeras entrar en juego.

“Esto es un equipo en que todo el mundo es capaz. La veteranía ayuda a que confiemos en que podemos venir de atrás y ganar. Las más jóvenes seguimos ese ejemplo de las veteranas”, añadió Fuentes.

Caguas (7-5) logró al menos un punto para el standing y se mantiene a dos tantos de Santurce, que lidera la tabla con 24 puntos.

Las Cangrejeras regresan a la cancha el miércoles para enfrentar a las Atenienses de Manatí, que el domingo sobrevivieron en cinco sets ante las Valencianas de Juncos.

“Nosotras tratamos de no pensar en el invicto. Esa no es la meta, la meta es ganar. Queremos ganar todas la noches”, concluyó Fuentes.

Manatí derrotó a Juncos por 17-25, 25-23, 17-25, 25-23 y 15-8.

Por otro lado, las Leonas sacaron una victoria 3-2 ante las Pinkin de Corozal.

Las Leonas mejoraron a marca de 4-7 y 11 puntos. Corozal cayó a 6-5 con 18 tantos, buenos para la tercera posición.

Los periodos fueron 25-20, 25-18 y 25-22.