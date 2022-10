Los Plataneros consiguieron una importante victoria este domingo en el Coliseo Carmen Zoraida Figueroa, de Corozal, al vencer a los Gigantes de Carolina en cuatro parciales (22-25, 25-20, 25-22 y 25-13) bajo el mando del exjugador Omar Rivera en sustitución del dirigente David Alemán, que dimitió el viernes.

En entrevista con El Nuevo Día, Alemán compartió que salió de la franquicia por diferencias con algunos jugadores. Rivera fungía como asistente de Alemán y Luis “Feñito” Rodríguez.

“Después de estos dos últimos dos juegos que hemos tenido, tuvimos un poco de desbalance y era cuestión de caer en ritmo. Era lo que estábamos buscando”, manifestó el jugador Ulises Maldonado.

“Somos veteranos y nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Vinimos a jugar. Sabíamos que un punto, un set, no iba a definir el juego completo; era cuestión de tener paciencia y seguir trabajando”, subrayó.

“Todo el mundo ayudó. Estoy contento con el equipo porque todo el mundo puso de su parte. Hay Corozal pa’ largo”, sentenció Maldonado, quien fue el mejor anotador con 19 puntos.

Ezequiel Cruz regresó a juego luego de unos días de descanso y recuperación para aportar 13 puntos, y 12 de Alexander Robles.

Por Carolina, Kevin López hizo 14 puntos y Jair Santiago 12.

Héctor Santiago, de los Changos de Naranjito, aportó seis puntos. (Suministrada / LVSM)

Changos se sacuden la derrota de ayer

Por su parte, los campeones nacionales Changos de Naranjito movieron sus fichas esta noche y se sacaron la derrota de ayer ante San Sebastián, para llegar a Yauco y apuntarse un triunfo en tres parciales frente a los Cafeteros en el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

Naranjito, que anoche vio caer su racha de siete victorias al hilo al perder en cuatro sets frente a los subcampeones Caribes, regresaron a la ruta ganadora al dominar hoy a Yauco con marcadores de 26-24, 25-22 y 25-15.

“Tenemos profundidad en el banco también y cada vez que nos pongan, vamos a hacer el trabajo y jugar duro para el equipo”, expresó Jorge “Titón” López, quien fue el mejor anotador de los Changos con 17 puntos, tres en bloqueos, dos servicios directos, cinco defensas y 13 pases.

Ángel Rivera aportó 14 puntos en la victoria de los “pájaros negros”, 11 de Jonathan Martínez y ocho de Julio Mercedes.

“Hoy faltaban los grandes del equipo y había que trabajar más duro; para eso salimos todas las noches y la victoria de hoy era importante para nosotros”, sentenció López. “Esta temporada me ha ayudado a crecer. Me he tenido que acoplar a diferentes posiciones, pero para eso trabajamos todos los días y practicamos para ayudar al equipo”, añadió.

Con la victoria, Naranjito suma tres puntos y se mantiene en la cima de la tabla global con 25 puntos y récord de 8-4.

Por Mayagüez, Johan León fue el único en doble dígito con 14 puntos.

La acción de la Liga de Voleibol Superior Masculina continuará mañana, lunes a las 8:00 p.m. cuando los Indios de Mayagüez visiten a los Mets en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, de Guaynabo.