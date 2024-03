“Nació nuevamente la esperanza”: las Changas de Naranjito reviven en el tramo final y llegarán volando alto a los “playoffs” del voleibol femenino

Tras perderse la primera parte de la temporada, Collazo se integró al grupo el 25 de febrero, cuando el equipo tenía récord de 2-11. “Todo el mundo me dijo ‘para qué vas a firmar si en dos o tres semanas te vas a eliminar’. Yo entré al equipo sin expectativas porque no conocía a la mayoría de las muchachas”, contó la jugadora de la Selección Nacional.

“Si veías al equipo de Naranjito, no podías decir que era un equipo malo. Habían buenas jugadoras, pero algo estaba pasando que no pudieron quizás hacer ese click. No tengo muy claros los primeros juegos porque yo me perdí la primera mitad de la temporada, pero se veía un equipo que no tenía conexión, que no estaba fluyendo, pero poco a poco el enfoque ha cambiado”, detalló.