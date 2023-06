El no haber jugado la final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) podría haber sido la mejor decisión en la todavía joven carrera de Neira Ortiz Ruiz.

La estelar central de la Selección Nacional, y también Cangrejeras de Santurce, se tendrá que tomar una pausa de las canchas tras un inesperado retraso en su recuperación de tobillo.

“La semana pasada tuve una cita con el ortopeda y me mandó a descansar un poco. La inflamación no está avanzando con la rapidez que esperábamos”, expresó Ortiz a El Nuevo Día en la Cancha Mario Jiménez de Guaynabo, en donde el sexteto boricua afinaba detalles rumbo a su participación de este fin de semana en el 2023 Women Norceca International League Final Four, que se llevará a cabo en el Coliseo Dolores “Toyita” Martínez, de Juana Díaz.

“Tengo un ligamento roto. Un edema en el hueso, que es básicamente un moretón. Estamos cogiendo terapias y trabajos para seguir dándole movilidad al tobillo”, agregó.

Cuando las Cangrejeras se encaminaban como equipo favorito a ganar el cetro de la LVSF, una lesión de Ortiz afectó las aspiraciones el combinado crustáceo.

La jugadora calentó en el quinto juego final, pero el dirigente Jamille Torres optó por priorizar la salud de la central a largo plazo.

“Cuando pasó la lesión, seguí haciendo movimiento. Pensé que a estas instancias ya estaría mucho mejor. Pero la realidad es que necesitaba descanso. Pensaba que iba por buen camino, pero ahora tenemos que hacer una pequeña pausa. La vida y el universo me están dando una señal. Tengo que cambiar el aceite y filtro, cambiar las gomas y echarme gasolina”, sostuvo la jugadora de 29 años, hija del legendario canastero José “Piculín” Ortiz.

Aunque Ortiz no jugará en el Final Four de Juana Díaz, sí estará acompañando al equipo dirigido por Fernando Morales.

Sin embargo, su disponibilidad para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, siguen siendo una incógnita.

“Todavía no sé. Desde que me lesioné digo esta frase: voy día a día. Al torneo de Juana Díaz voy, pero no jugaré. No hubo tiempo para inscribir a otra jugadora”, explicó.

“Pero las centrales del equipo, Alba Hernández y Paola Rojas, llevan el mismo tiempo que yo. Confío plenamente en esta Selección. Van a hacer el trabajo. Es una tremenda experiencia y exposición. El que yo no esté, también les obliga a ellas a jugar como titulares. Y sé (y estoy segura) que lo van a hacer bien. Al final del día, esto se trata de Puerto Rico”, destacó Ortiz, a la vez que trató de ver de una manera positiva su lesión.

“Ya sé que cuando me toque disputar una final nuevamente en Puerto Rico, me lo disfrutaré el doble”, concluyó.

Ortiz encabezó el Equipo Todas Estrellas de la LVSF en la posición de medio.

En la serie regular, totalizó 193 puntos en 64 parciales jugados.

Fue, además, la segunda máxima bloqueadora del torneo con 64, para un promedio de un bloqueo por set.