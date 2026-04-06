Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesVoleibol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Okiana Valle de Jesús arrasa en las votaciones y se queda con el ‘MVP’ del voleibol femenino

La líbero de las Criollas de Caguas dominó la temporada desde la defensa y superó con claridad a sus rivales

6 de abril de 2026 - 11:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Okiana Valle de Jesús obtuvo 389 votos en la boleta. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La líbero de las Criollas de Caguas, Okiana Valle de Jesús, conquistó el premio a Jugadora Más Valiosa (JMV) de la temporada 2026 de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol en un comunicado.

RELACIONADAS

Valle de Jesús logró el galardón tras recibir un respaldo contundente en las votaciones de los Valores del Año.

Los resultados divulgados confirman que acumuló 389 votos, cifra que la colocó muy por encima del resto de las candidatas. Detrás de ella, la esquina Karla Santos, de las Atenienses de Manatí, obtuvo 232 votos, mientras que la armadora Raymariely Santos, de las Leonas de Ponce, alcanzó 101, detalló el ente federativo.

Valle de Jesús confesó que el reconocimiento la tomó por sorpresa.

“Fue un año fuerte, con jugadoras excelentes. Solo estar nominada ya era un logro para mí. Pero toparme con esta sorpresa… estoy agradecida y bendecida. Dios sabe cuándo toca, y este año tocó”, expresó.

La líbero fue pieza clave para que las Criollas finalizaran segundas en la temporada regular, con 31 puntos acumulados y marca de 10-10.

A nivel individual, lideró la liga en defensas tanto en promedio como en totales, con 6.58 por set y 559 acumuladas en 85 parciales. En cuatro de los 20 partidos de la temporada regular, registró al menos 40 defensas, y en otros cuatro encuentros superó las 30.

Además, terminó tercera en promedio de pases positivos, con 3.78 por set, y segunda en totales, con 318.

Durante la campaña, fue seleccionada en cuatro ocasiones como Líbero de la Semana y una vez como Jugadora de la Semana.

Okiana Valle de Jesús y las Criollas inician el viernes sus semifinales ante las Leonas de Ponce.
Okiana Valle de Jesús y las Criollas inician el viernes sus semifinales ante las Leonas de Ponce. (Suministrada)

Valle de Jesús indicó que su próximo objetivo es sumar el campeonato con las Criollas, que este viernes inician su participación en la semifinal ante las Leonas.

“Me falta una cosa… lograr el campeonato para que sea una temporada de ensueño”, dijo. “Esto fue un trabajo en equipo, aunque mucha gente lo vea como algo individual. Si el bloqueo no está donde tiene que estar, si el equipo no confía en mí, si no me dan la oportunidad de hacer mi trabajo, no puedo rendir como lo hago. Seré la ‘MVP’, pero este premio es de todos”.

También recibieron votos otras jugadoras, entre ellas Wilmarie Rivera, Helena Grozer, Neira Ortiz y Andrea Rangel, de las Cangrejeras de Santurce; Jordan Wilson, de las Leonas de Ponce; Jenaisya Moore, de las Criollas de Caguas; y Haley Bush, de las Valencianas de Juncos, añadió la Federación.

Tags
Jugador Más ValiosoCriollas de CaguasVoleibol Superior FemeninoVoleibol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 6 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: