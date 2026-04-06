Okiana Valle de Jesús arrasa en las votaciones y se queda con el ‘MVP’ del voleibol femenino

La líbero de las Criollas de Caguas, Okiana Valle de Jesús, conquistó el premio a Jugadora Más Valiosa (JMV) de la temporada 2026 de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), informó la Federación Puertorriqueña de Voleibol en un comunicado.

Valle de Jesús logró el galardón tras recibir un respaldo contundente en las votaciones de los Valores del Año.

Los resultados divulgados confirman que acumuló 389 votos, cifra que la colocó muy por encima del resto de las candidatas. Detrás de ella, la esquina Karla Santos, de las Atenienses de Manatí, obtuvo 232 votos, mientras que la armadora Raymariely Santos, de las Leonas de Ponce, alcanzó 101, detalló el ente federativo.

Valle de Jesús confesó que el reconocimiento la tomó por sorpresa.

“Fue un año fuerte, con jugadoras excelentes. Solo estar nominada ya era un logro para mí. Pero toparme con esta sorpresa… estoy agradecida y bendecida. Dios sabe cuándo toca, y este año tocó”, expresó.

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La líbero fue pieza clave para que las Criollas finalizaran segundas en la temporada regular, con 31 puntos acumulados y marca de 10-10.

A nivel individual, lideró la liga en defensas tanto en promedio como en totales, con 6.58 por set y 559 acumuladas en 85 parciales. En cuatro de los 20 partidos de la temporada regular, registró al menos 40 defensas, y en otros cuatro encuentros superó las 30.

Además, terminó tercera en promedio de pases positivos, con 3.78 por set, y segunda en totales, con 318.

Durante la campaña, fue seleccionada en cuatro ocasiones como Líbero de la Semana y una vez como Jugadora de la Semana.

Okiana Valle de Jesús y las Criollas inician el viernes sus semifinales ante las Leonas de Ponce. (Suministrada)

Valle de Jesús indicó que su próximo objetivo es sumar el campeonato con las Criollas, que este viernes inician su participación en la semifinal ante las Leonas.

“Me falta una cosa… lograr el campeonato para que sea una temporada de ensueño”, dijo. “Esto fue un trabajo en equipo, aunque mucha gente lo vea como algo individual. Si el bloqueo no está donde tiene que estar, si el equipo no confía en mí, si no me dan la oportunidad de hacer mi trabajo, no puedo rendir como lo hago. Seré la ‘MVP’, pero este premio es de todos”.