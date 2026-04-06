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Semifinales voleibol femenino: el bloqueo de Santurce marca la diferencia ante Juncos

Las Cangrejeras se impusieron en tres parciales contra las Valencianas

6 de abril de 2026 - 8:48 PM

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Tamara Otene logró 17 ataques positivos en tres sets y agregó dos bloqueos para liderar a Santurce. (Cortesía/FPV)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El bloqueo de las Cangrejeras de Santurce fue determinante para que el equipo ganara 3-0 el primer partido de la serie semifinal A ante las Valencianas de Juncos, y para vengar su única derrota en la temporada.

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La victoria fue por parciales de 25-14, 25-21 y 25-22 en el Coliseo Roberto Clemente, ante varios miles de fanáticos, apenas cuatro días después de que las Valencianas detuvieran en 23 la racha de victorias de las Cangrejeras, que habían terminado la temporada regular con marca de 20-0.

El bloqueo de Santurce, liderado por Andrea Rangel, dominó a Juncos en el set inicial, especialmente por las esquinas. Juncos atacó mayormente contra un bloqueo bien formado de cuatro manos. El bloqueo hizo que el balón cayera en su cancha y, cuando no lo logró, la defensa de Santurce respondió levantando los ataques de Juncos. En otras ocasiones, las rematadoras de Juncos intentaron evitar el bloqueo, pero terminaron fallando sus remates.

El marcador de 25-14 en el primer set fue reflejo del dominio del bloqueo de Santurce, que logró ocho bloqueos para punto en ese parcial.

Sin embargo, Santurce comenzó errático el segundo set, cometiendo cinco errores que Juncos aprovechó para tomar ventaja de 8-4. No tardó en reaparecer el bloqueo de Santurce, y las Cangrejeras lograron voltear el marcador 13-12. Una vez al frente, Santurce contuvo a Juncos, que se mantuvo cerca en el marcador.

Juncos dio la pelea con la combinación de Haley Bush y Kaleigh Nelson, quienes aportaron ofensivamente. Nelson, de hecho, comenzó el partido en el banco, sustituida por la novata Alanis Orama. Juncos llegó a estar al frente 8-7 y 16-15.

Pero Santurce volvió a tomar ventaja 20-18 y cerró el set con ataques por el centro de la red y por la posición cuatro.

En el partido, Santurce logró 13 bloqueos para punto y superó a Juncos 46-30 en remates efectivos.

La esquina de las Cangrejeras, Tamara Otene, lideró a tres jugadoras en doble dígito con 19 puntos, 17 de ellos en remates.

La serie se reanuda el miércoles en Juncos.

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Voleibol Superior FemeninoCangrejeras de SanturceValencianas de JuncosVoleibol
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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