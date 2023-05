La atacante de las Pinkin de Corozal, Paola Santiago, puso en la noche del jueves punto final a una temporada de ensueño ganando los premios de Jugadora Más Valiosa y Novata del Año, así como también de conquistar su primer campeonato como profesional y decimonoveno para la organización corozaleña.

“Todavía no me puedo creer que somos campeonas”, expresó Santiago en plena celebración de las Pinkin.

“Nadie nos tenía como favoritas para llevarnos el campeonato. Nosotros éramos un equipo joven, que nos tardamos en acoplar. Muchas de nosotras veníamos de universidad. Pero poquito a poquito fuimos mejorando hasta ganar el título. Es una temporada de ensueño”, añadió.

Santiago, que logró 16 puntos en el quinto partido de la final, tuvo que realizar un ajuste de posición en medio de la postemporada tras la llegada de la estelar opuesto Brittany Abercrombie.

La atacante, que ganó el ‘MVP’ en dicha posición, se movió a su posición natural de esquina, sacrificándose por el equipo. El movimiento dio resultados.

PUBLICIDAD

/

“Ángel (Pérez) a principio de temporada me dijo que me necesitaba de opuesto. Que una vez llegara Brittany, me movía a la esquina. Así fue y dio resultado”, sostuvo Santiago.

La jugadora ahora se alista para jugar con la Selección Nacional de Puerto Rico.

“Fue una temporada larga e intensa. Gracias a todo eso, ganamos el título y fui convocada a la Selección”, resaltó.

La última vez que una jugadora realizó la gesta de Santiago, de Novata del Año, ‘MVP’ y campeonato, fue Pilar Vázquez, también de Corozal, en 1972.

Elogios por parte de Abercrombie

Por otro lado, Abercrombie –que celebró su segundo título consecutivo en la LVSF– colmó de elogios a Santiago, que cargó con la ofensiva del equipo durante toda la serie regular.

“Estoy emocionada y contenta de pertenecer a este grupo. Fue inspirador ver a estas jugadoras trabajar tan fuerte. Es emocionante”, abundó a El Nuevo Día.

Brittany Abercrombie lideró la ofensiva de las Pinkin de Corozal. (David Villafañe Ramos)

“Sobre Paola, hizo un trabajo excepcional. Fue la primera vez que jugó como opuesto en su carrera. Mató la liga y ganó el ‘MVP’. Cuando llegué, desarrollamos una gran relación y química. Me dijo que le gusta la posición de esquina. Se ve cómoda. Estoy feliz de que nos volvamos a encontrar en la Selección”, agregó Abercrombie.

Seilhamer meditará su futuro

Por último, la experimentada libero de las Cangrejeras, Debora Seilhamer, felicitó a las campeonas Pinkin y aseguró que hoy (jueves) no era el día tomar una decisión sobre su futuro.

“La mala suerte nos arropó toda la temporada. Vimos como nuestra mayor fortaleza, terminó siendo nuestra debilidad, que era el bloqueo. Se nos lesionaron las centrales y yo pasé por una lesión seria en la temporada. Nos pasó factura en el momento clave, pero eso está fuera de nuestro control”, indicó.

PUBLICIDAD

El apoderado de las Cangrejeras, Marcos Martínez, le hizo a la ponceña hacer una promesa de que, si se coronaban campeonas, Seilhamer retornaba para una última campaña. Pero con el revés, podría haber cambio de planes.

“La promesa era si ganábamos”, explicó con una sonrisa.

“Pero eso es algo que no puedo decidir ahora. Hubiese querido tener ese pensamiento con un campeonato… Pero son cosas que pasan. Hay que ver en los próximos meses a ver cómo me repongo”, concluyó.