Pilar Victoriá y la genial anécdota con un billete de $100 cuando estudiaba en el Colegio Católico Notre Dame

Caguas - Cuando Renato González llegó por primera vez al Colegio Católico Notre Dame, de Caguas, como estudiante de séptimo grado, el legendario exdirigente y exatacante no sabía lo que era jugar voleibol.

Décadas después, se consolidó como un destacado jugador y más importante aún, en uno de los entrenadores más ganadores de los torneos superiores masculino y femenino. Con Ponce , por ejemplo, logró el ‘back to back’ en 1989 y 1990, conquistando también el cetro masculino en 1994 en la Ciudad Señorial.

“Ganamos el primer set, pero en el segundo nos fuimos abajo 21-14. Se me ocurre, entonces, sacarme del bolsillo un billete de $100 y decirle a Pilar (Victoriá) que, si nos ayudaba empatar el juego a 21, el billete era de ella...”.

“¡Para qué fue eso! Pilar, nada más, dio un giro al juego y nos fuimos arriba 24-21. Obviamente, me ‘tumbó' el billete”, añadió González con una carcajada.

“Me gustaría que se recuerde como un ser humano excepcional. Se dio a querer. Mi última conversación con ella fue en julio, cuando me dijo que se iba para Turquía. Ellas, las hermanas, tenían dos cosas peculiares. Pilar era la que siempre venía por el pasillo a abrazarme por la espalda. Yo la ‘regañaba’ porque le decía que tenía mis discos malos... Pero no importó. Lo seguía haciendo”, prosiguió González con una sonrisa.

“Y su hermana Sofía era la que venía y me despeinaba el pelo. Dos grandes niñas”, señaló.

“Me enteré de su fallecimiento durante la mañana de ese jueves 29 de agosto, cuando me llamó otro exalumno (José Mulero) preguntándome sobre Pilar. Me dijo, ¿qué sabes de Pilar? Le comenté que su mamá había estado el día antes en el colegio viendo jugar a una prima de ellas (de Pilar y Sofía). Entonces, Mulero me soltó que había fallecido... Una persona tan saludable y que había pasado todos los exámenes médicos. Una persona que siempre será especial para nosotros”, apuntó.