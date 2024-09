“Pilu, no se te olvidará nunca”: agente de Pilar Victoriá se despide de la fenecida voleibolista

“Me he tomado algunos días para despedirme de ti, pero me hiciste trabajar bastante estos últimos cinco días”, escribió el italiano a través de sus redes sociales, acompañado de una imagen de la esquina puertorriqueña.

“Te digo que he intentado ser lo más profesional posible... No sé si lo logré siempre, pero ahora que estoy de camino al aeropuerto me hiciste llorar bastante. No pude aguantar”, sostuvo Bartocci.