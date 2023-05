La selección nacional de voleibol femenino Sub-19 de Puerto Rico obtuvo el domingo la medalla de bronce de la Copa Panamericana Norceca de dicha categoría, al vencer a Costa Rica en cuatro sets, en el Coliseo Dolores “Toyita” Martínez, de Juana Díaz.

Los parciales del triunfo fueron 25-19, 22-25, 29-27 y 25-12.

“Cuando pasamos al cuarto set les dije a las chicas que había que atesorar nuestra ventaja. Empezamos siempre con ventaja y la dejamos ir. La diferencia fue que mis centrales metieron la bola. Pudimos traer nuestras centrales y nuestras puntas, al final, pudieron meter la bola porque estaban más libres”, explicó Eduardo “Cocolo” Galarza, dirigente de Puerto Rico.

Las locales salieron 4-0 en el primer parcial provocando que Costa Rica pidiera tiempo temprano. Esa ventaja fue suficiente para que Puerto Rico se mantuviera a salvo de la amenaza de sus rivales en el resto del set para dominar los tiempos técnicos, 8-7, 16-8, y ganar, 25-19.

En el segundo episodio, tras un empate a 7-7, Costa Rica consiguió cinco puntos al hilo para despegarse, 12-7, y luego 18-15. Fue cuesta arriba para las boricuas, pero consiguieron un rally de cuatro puntos para tomar ventaja, 19-18. Las ticas volvieron al ataque y viniendo de atrás con tres puntos consecutivos se fueron al frente, 21-20. Las boricuas empataron, 21-21. Costa Rica hizo lo mismo al 22-22 y ese fue el primero de cuatro puntos seguidos para llevarse el parcial, 25-22.

Grace López fue la mejor en la ofensiva de Puerto Rico con 27 puntos. (Miguel J. Rodríguez Carrillo)

El tercer set fue el más emocionante y reñido de todos con una docena de empates. El sexteto borincano dominaba 21-19 y Costa Rica amenazó con llevarse el parcial viniendo de atrás nuevamente. Tras el empate 21-21, Puerto Rico siempre tuvo el punto de ventaja en los siguientes empates hasta que Elena García remató efectivo y un error de Angélica Rodríguez, de Costa Rica, le dieron la victoria, 29-27.

Con un 5-0 Puerto Rico arrancó el cuarto set y nunca miró atrás. Lo más cerca que estuvo Costa Rica fue 6-3. El dominio de las boricuas fue total para ganar, 25-12, y quedarse con la medalla de bronce.

Grace López fue la mejor por Puerto Rico con 27 puntos, 21 en ataques, dos en bloqueos y cuatro servicios directos. Victoria Sanabria hizo 12 puntos, dos en bloqueos y tres aces; y Chareika Carrión con 10 puntos, nueve en ataques.

Por Costa Rica, la capitana Angélica Rodríguez hizo 20 puntos, 16 en ataques, dos en bloqueos y dos en servicios.

“Esta medalla en Puerto Rico significa mucho para mí. Esto es un sacrificio, mucha disciplina. Sin mis papás no estuviera aquí porque son ellos los que me llevan a las prácticas; me llevan al gimnasio, me llevan a todo. Le doy las gracias a la gente que nos dio su apoyo, al público y a los entrenadores que me ayudaron a estar en este nivel”, concluyó López, tras fundirse en un abrazo con su familia al finalizar el partido.