La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, lamentó la determinación de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB, por sus siglas en francés) de otorgarle el cambio de nacionalidad deportiva al jugador puertorriqueño Gabriel “Gabi” García y se mostró extrañada por la rapidez en la que este organismo aprobó la petición del atleta.

Rosario también le deseó éxito a García en su carrera y apuntó que respeta su decisión.

“No es el primer atleta que hace un cambio de ciudadanía ni será el último tampoco. El precedente no sé si es la rapidez en que tomaron la decisión. Creo que no es lo usual en la federación internacional. Si lo decidieron tan rápido, ellos sabrán”, declaró Rosario al preguntarle si esta resolución creada un precedente.

La FIVB informó este jueves que autorizaba al estelar atacante de la Selección Nacional a jugar por Estados Unidos. La decisión fue tomada menos de 24 después de que se realizara una vista ante el Comité Ejecutivo de la FIVB en la que representantes de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), que se opuso al cambio; la USA Volleyball y el propio García expusieron sus puntos.

García no podrá jugar por Estados Unidos hasta el 11 de marzo de 2024. Igualmente, USA Volleyball no podrá tener otro jugador nacionalizado en sus filas por disposición reglamentaria de la FIVB.

Rosario admitió que le sorprendió que la rapidez con que la que la FIVB tomó la decisión a raíz de las conversaciones que ha tenido con personas que conocen estos procesos. Sin embargo, dijo que entendía que había una premura en tomar la misma por la posible participación de García y el sexteto estadounidense en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La líder olímpica reconoció que lo acontencido hoy supone un golpe para la FPV y el combinado patrio pues García es un jugador de grandes habilidades que frecuentemente es comparado con el que es considerado el mejor voleibolista que ha tenido el país, Héctor “Picky” Soto. No obstante, le deseó suerte al deportista de 23 años.

“Muy triste. Uno siempre piensa que el mejor talento del país debe representar al país. Pero si el atleta decide lo contrario, le deseamos éxito en su carrera deportiva. ¿Qué más podemos hacer? Es una decisión muy propia de él”, expresó Rosario.

“Hay que seguir trabajando, cosechando otros atletas. Desarrollar el futuro con el talento disponible que tenemos. Nosotros somos una isla, y aquí no abundan los atletas de gran talento, pero tenemos que competir con lo que esté disponible y con lo que podamos desarrollar”.