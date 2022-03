La petición del estelar voleibolista puertorriqueño Gabriel “Gabi” García para cambiar de ciudadanía deportiva y representar a Estados Unidos en torneos internacionales fue una noticia que dejó perplejo al retirado Héctor “Picky” Soto, considerado el mejor exponente masculino del deporte de la malla alta en la historia de Puerto Rico.

La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) denegó la petición del opuesto de 23 años, considerado por muchos en los círculos del voleibol como el sucesor de Soto en el deporte. Ambas partes llevarán el caso a la Federación Internacional de Voleibol, ente que tomará una determinación final.

Para Soto, de 43 años, es difícil opinar sobre la controversia porque no sabe los pormenores que llevaron a García a querer cambiar su ciudadanía deportiva. Sí puede hablar su propia experiencia.

Cuando estudió en la Universidad de Indiana– Fort. Wayne, su entrenador en aquel momento le habló sobre la posibilidad de integrarse al programa nacional estadounidense. Sin embargo, Soto tenía claro que su destino era representar los colores de su país.

“Para mí, siempre fue bien importante (representar a Puerto Rico). Por mi mente no pasó tratar de jugar por otro país. Yo trabajé, junto a mis compañeros, para subir el nivel de Puerto Rico”, dijo Soto a El Nuevo Día.

“Por eso me sorprende mucho esta postura. Lo veo de una manera diferente y se me hace difícil hacer una opinión porque no sé qué le pasa por su mente. Puedo hablar por mí. Siempre he visto las cosas como un reto. En el momento que entro a la Selección, de estar en el banco a luchar por ser regular, a luchar contra equipos que no podíamos ganarle como Estados Unidos y Cuba, de luchar por una clasificación olímpica, que estuvimos a un juego de logarlo. De luchar por ser competitivos en mundiales. Todo lo luchamos. Para mí fue un reto sacar lo mejor que teníamos aquí”, agregó.

Soto fue la figura principal de la Selección Nacional durante las últimas dos décadas. Fue el mejor anotador en el Mundial de la FIVB en 2006 en Japón. Ganó tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, más una de plata. Sumó una plata en el Campeonato NORCECA (2007) y bronce en la Copa Panamericana (2010). A nivel internacional, participó en ligas de Italia, Bélgica, Japón, Rusia, Corea del Sur y Túnez.

Italia es considerada las “grandes ligas” del voleibol. Actualmente, García milita en el club Lube de la Superliga.

Gabriel García está activo en la liga de Italia. (Cortesía/Confederación Europea de Voleibol)

Soto no quiere llegar a conclusiones con la decisión de García sin conocerla a fondo y por eso se le hace difícil tomar una postura sobre el tema.

“Lo que te puedo decir es que yo no lo hubiese hecho. A mí nunca se me presentó la oportunidad. Pero este soy yo hablando 20 años después. Hoy en día, no lo hubiese hecho. Respeto la decisión de todo aquel que quiera hacer algo diferente a lo que uno hubiese hecho”, indicó.

El presidente federativo César Trabanco sostuvo recientemente una conversación con García. El joven le comunicó que su decisión fuer para “asegurar su futuro”.

No es un secreto que el organismo puertorriqueño no se encuentra en su mejor momento económico ni de imagen. Y sería poco lo que puede ofrecerle a un jugador del calibre como García en comparación al prestigioso programa estadounidense.

“ Su decisión nos duele en Puerto Rico porque lo queremos ver con nuestra camisa y no con la de Estados Unidos. Mi consejo es que piense bien las cosas, que tome la decisión por él, no por presión ” Picky Soto / Exjugador de voleibol

Soto reconoce las deficiencias de la Federación, pero no es algo nuevo para él.

“Como atleta puedo entender todas esas preocupaciones. Pero estamos hablando que representar a tu país te toma tres meses al año. No es tu carrera profesional. En un verano, puede ser una competencia o dos, en el caso de Puerto Rico. Con Estados Unidos, puede ser más largo. Pero, igual que la mayoría de los jugadores en el mundo, están en sus clubes ocho meses al año”, señaló el otrora atacante.

“Pensar que es por la preparación, por tener todos estos extras, que sí hacen falta pero no creo que en cuanto a ciertos extras no estamos tan lejos de muchas selecciones como en la atención médica, preparadores físicos. Tenemos todo ese talento en Puerto Rico. Que se puede trabajar mejor, te digo que en el tiempo que estuve siempre se pudieron mejorar las cosas. Esto no es un problema de ahora, es un problema de siempre, estas dificultades que otros países no tienen. Siempre ha estado ahí y se demostró en un momento que podemos competir con los recursos que teníamos. Es la lucha que tenemos los atletas en Puerto Rico. Tampoco, es un problema exclusivo del voleibol”, añadió.

Que la FPV haya dado un puño en la mesa para intentar retener a García es un paso correcto. Cualquiera que sea la decisión final, Soto no le dará la espalda a su compatriota. Si tiene algún consejo es que analice esta decisión con su familia.

“Es una situación incómoda. Puedo pensar que la Federación está haciendo lo correcto mientras que otros pueden pensar que le están tronchando el futuro. Esto conlleva algo más. Si esto se va a permitir, que un jugador decida, no me opongo a su decisión. Eventualmente, se va a resolver a favor de él o que no es justo porque Estados Unidos tiene un programa bien bueno y no necesita jugadores de otros países. ¿Qué la Federación lo está haciendo bien? Está en su derecho de llevar el proceso y no tomar una decisión a lo apresurado”, opinó.

“Termine aquí o allá, como puertorriqueño siempre va a tener mi apoyo. Su decisión nos duele en Puerto Rico porque lo queremos ver con nuestra camisa y no con la de Estados Unidos. Mi consejo es que piense bien las cosas, que tome la decisión por él, no por presión. Que se siente con su familia y la discuta. Creo que lo mejor para él es que se mantenga como un jugador de nivel. Los contratos van a llegar con cualquier ciudadanía. Su dinero va a estar ahí porque talento tiene. Mi consejo más grande es que lo pondere con su familia. La familia nunca nos va a fallar”, aconsejó.

El próximo compromiso de envergadura de la Selección es el Campeonato Mundial de Voleibol, que se llevará a cabo entre agosto y septiembre. Si la FIVB no presenta una resolución antes del torneo, García será convocado para participar por Puerto Rico.