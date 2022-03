El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), César Trabanco, calificó como un “robo y un abuso” de la USA Volleyball el que pretendan llevarse a uno de los mejores jugadores de la Selección Nacional, Gabriel “Gabi” García, para que represente a ese país en competencias internacionales.

“Porque como en las Olimpiadas de Tokio no salieron bien, quieren buscar el mejor jugador de una selección en desarrollo. Siendo el mejor equipo, con 300 millones de habitantes. Y más indignante es que nunca se comunicaron con la federación de Puerto Rico”, expresó Trabanco en entrevista con El Nuevo Día.

Estados Unidos no pudo clasificar a los cuartos de final en el voleibol de los Juegos Olímpicos, quedando eliminado en la ronda preliminar.

El presidente federativo indicó que pudo conversar con García hoy, miércoles, en la mañana. En la plática de unos 25 minutos y que fue calificada de respetuosa entre ambas partes, el jugador le expresó que había tomado la determinación para “asegurar su futuro”, a lo que Trabanco le dijo que su futuro estaba en las ligas en las que juega. Igualmente, llegaron al entendido que las partes acatarían la decisión de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB, por sus siglas en francés).

García, un atacante de 23 años, actualmente juega en las ‘grandes ligas’ del voleibol internacional con el club Lube de la Superliga de Italia.

La FIVB es el organismo que verá la petición de cambio de nacionalidad deportiva que pidió el jugador boricua junto a la USA Volleyball. García, que ha jugado siempre por Puerto Rico, desea representar a Estados Unidos.

“Yo le dije que respetaba su decisión pero que tenía que ponerse en mi lugar. Que se trataba del jugador más importante nuestro en este momento. Que hasta el mes de agosto jugó con nuestra Selección y que es nacido, criado y formado en Puerto Rico”, dijo Trabanco.

“Desde antes de ir a Utah (a estudiar a la Brigham Young University) ya él había representado a Puerto Rico”, añadió.

Trabanco sostuvo que había escuchado rumores en torno a que García se disponía a hacer una petición de cambio de nacionalidad. Sin embargo, no fue hasta el viernes de la semana pasada que el atleta les notificó su intención por escrito.

El líder federativo dijo que García mostró preocupación en el sentido de que la FPV pueda -de ahora en adelante- obstaculizar sus transferencias para jugar en el extranjero, cosa que Trabanco aseguró que no pasará.

“No solamente le dije que no, que esto no tendrá ningún impacto en sus transferencias. Que yo le garantizaba como persona que eso no iba a pasar, y que cuando yo acabara mi periodo (dentro de dos años), yo me iba a asegurar que nadie interrumpiera sus transferencias”, recalcó.

“Él (García) entendió perfectamente mi posición y llegamos al entendido que esto lo iba a decidir la FIVB. Si la FIVB decide una cosa, lo íbamos a aceptar. Pero yo voluntariamente con esta indignación que tengo con la USA Volleyball no podía darle eso voluntariamente porque estaría traicionando la soberanía deportiva”, insistió.

García es considerado uno de los mejores jugadores de voleibol del país. De hecho, en círculos del voleibol local hay quienes sostienen que podría ser más exitoso que el retirado Héctor “Picky” Soto, quien es considerado el voleibolista boricua de mayor trayectoria a nivel internacional con participaciones en ligas de Italia, Bélgica, Japón, Rusia, Corea del Sur y Túnez.

El próximo compromiso de envergadura de la Selección Nacional es el Campeonato Mundial de Voleibol, que se llevará a cabo entre agosto y septiembre en un país por determinarse luego que la FIVB le quitara a Rusia la sede debido a los sucesos con Ucrania.

¿Cómo es el proceso?

El otrora presidente de la comisión legal de la FIVB y actual director de la división legal de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), el licenciado Jaime Lamboy, explicó que las regulaciones del organismo que reglamenta el voleibol a nivel mundial permiten que un jugador pueda pedir un cambio de federación de origen, que es el ente con el que un atleta está registrado y con quien juega en la selección nacional, pero deben cumplir con ciertos criterios.

Uno de ellos, es que el jugador posea el pasaporte del país al que pretende representar, cosa que en el caso de García se cumple porque los puertorriqueños poseen la ciudadanía estadounidense.

El jugador y la federación de destino deben someter un documento a la federación internacional, que tiene que incluir la anuencia de la federación de origen para renunciar a los “derechos de selección nacional” de ese deportista.

“Si la federación de origen se opone, debe fundamentar por qué se opone. Entonces, el caso va al Comité Ejecutivo de la FIVB. Este es básicamente el proceso”, estipuló Lamboy.

“El Comité Ejecutivo de la FIVB toma en consideración cuáles son las objeciones que se han levantado. Toma en consideración el historial del jugador, toma en consideración los niveles competitivos y de ranking de los equipos y toma en consideración la relación del jugador con el país y sus circunstancias particulares”, agregó el letrado, quien sostuvo que el Ejecutivo suele consultar estos casos con la división legal.

Lamboy compartió que en los 14 años en los que trabajó en la comisión legal de la FIVB ninguna federación de destino apeló una decisión de denegatoria o de aceptación.

“Usualmente, las decisiones son bastante sensatas y razonables. Pasan por la comisión legal para que se les dé su opinión y el Comité Ejecutivo decide”, puntualizó.

El pasado director del Departamento de Alto Rendimiento del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) expuso que la razón de ser esta reglamentación es evitar que federaciones con más recursos puedan piratear jugadores de otras más pequeñas y proteger a los países que desarrollan jugadores y los programas nacionales.

“Lo que busca la regla es evitar que los países se aprovechen de las gestiones de desarrollo deportivo que hacen otros países y que cuando el jugador esté en su pico, se lo lleven”.