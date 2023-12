En una esquina, los Changos de Naranjito van por el aumento de su impresionante e histórico botín de campeonatos en la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

En la otra, los Caribes de San Sebastián están a tres sets de acabar con una sequía de títulos de 24 años.

En lo que ha sido una serie final que cumplió con el pronóstico de pesos pesados, ambos sextetos decidirán el cetro del torneo 2023 en un séptimo partido a celebrarse este domingo a partir de las 7:00 p.m. en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina de Arecibo.

La instalación neutral para el choque decisivo fue cambiada el sábado debido a que la localidad original, el coliseo Juan Aubín Cruz de Manatí, confrontó problemas con sus acondicionadores de aire.

PUBLICIDAD

El viernes, los Caribes evitaron que los Changos festejaran su campeonato número 25 de la historia, en el coliseo Luis Aymat Cardona de Las Vegas del Pepino, con una inspirada victoria en cinco sets para empatar la serie 3-3.

San Sebastián se mantuvo con vida 24 horas después de salir del dirigente Javier Gaspar debido a diferencias con los jugadores tras una derrota en tres sets el miércoles en el coliseo Mario “Quijote” Morales que colocó a la escuadra pepiniana al borde de la eliminación. El entrenador cubano Juan Francisco León Paredes tomó las riendas de la escuadra en el triunfo del pasado viernes.

En el partido de alto voltaje, Pelegrín Vargas, Jr., Jugador Más Valioso y Novato del Año 2023, se creció con 31 puntos.

Pelegrín Vargas Jr. viene de una noche gigante el viernes al anotar 31 puntos para mantener con vida a sus Caribes de San Sebastián. (Jorge A Ramirez Portela)

“Tiramos los últimos cartuchos que había y estamos vivos. Creo que va a ser bien difícil ganarnos si jugamos así, si mantenemos la paciencia y perseverancia. Es un caparazón que es bien difícil de romper porque aquí estamos llegando al momento más complicado, más difícil, de tensión, unidos. Eso creo que va a ser la diferencia”, expresó Vargas, Jr.

Los Caribes ganaron su primer y único campeonato en 1999. El padre de Vargas, Jr., el exjugador y emblema de la franquicia, Pelegrín Vargas, nunca obtuvo un cetro con el conjunto.

“Nos vimos en una situación de urgencia. De que, si no lo hago, muero. No quería que pasara aquí (perder en San Sebastián). No quiero que pase nunca. Hicimos todo lo posible para salir con la victoria y lo hicimos. Seguir con la cabeza en la serie y muy enfocado en lo que vamos a hacer”, añadió.

PUBLICIDAD

Una repetición y revancha de 2021

Los Caribes y los Changos no son ajenos a intensas series de campeonato. Apenas hace dos años, lucharon en una final que se extendió también a siete juegos. Naranjito se impuso para la corona 24 y la primera desde 2007.

Allí estuvo el dirigente Jamille Torres al mando de los Changos. El técnico puede decir que está “curado de espanto” luego de la edición en diciembre de 2021, que se extendió hasta enero por enfrentamientos entre fanáticos y jugadores, brotes de COVID-19 y múltiples cambios de canchas.

Además, han estado en la carretera en la postemporada desde las semifinales ante el castigo impuesto por la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) al sacarlos de la cancha Gelito Ortega por un incidente violento por parte de aficionados. Tuvieron como “nido” el coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo.

“Para nosotros es normal. No hemos jugado en Naranjito hace tiempo. Creo que esto es más sicológico que otra cosa. Nosotros tenemos veteranos que han estado en este escenario. La importancia es que podamos comenzar el partido bien y marcar el ritmo”, dijo Torres.

Jamille Torres va por su segundo campeonato de la LVSM como dirigente de los Changos. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

Las filas experimentadas de los Changos cuentan con el acomodador Juan Miguel “Juanmi” Ruiz, más los estelares Luis “Rikito” Vega, Ángel Rivera y Juan Vázquez. Están reforzados con el cubano Félix Chapman, líder anotador del equipo.

“Todo lo que hemos pasado este año también ha sido complicado para estar aquí. Pero tenemos el grupo que puede salir del golpe. Va a ser un buen juego para el fanático”, agregó.

PUBLICIDAD

Naranjito ganó el primero y el quinto juego de la final en tres parciales, además del cuarto desafío, aunque en cinco parciales. San Sebastián se impuso en el segundo y tercer choque en tres y cuatro sets, respectivamente.

El viernes, en la derrota, Torres indicó que experimentaron un patrón distinto de los Caribes, sin Gaspar en la dirección, con León Paredes al mando.

“Complicado porque nos preparamos para algo y sabíamos que iba a cambiar todo. La fórmula a esa manera. Nos duele un poco porque sabemos que los que estaban buscando (los Caribes) era una respuesta. (León) Nunca tuvo un cuadro establecido y es complicado para prepararnos. Pero, creo que va a comenzar como terminó y nos da un poco de guía”, señaló Torres.