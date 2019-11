Los Ángeles - La actriz de ascendencia puertorriqueña Aubrey Plaza protagonizará junto a la leyenda británica Michael Caine la película "Best Sellers", informó hoy el medio especializado Deadline.

Tras varios cortometrajes con su nombre, Lina Roessler debutará como directora de una película con esta cinta que tendrá un guion firmado por Anthony Grieco.

La historia de "Best Sellers" sigue los pasos, durante una gira promocional, de un veterano escritor (Caine), que solo quiere olvidarse de todo y terminar sus días en paz; y de una joven editora (Plaza), quien trata por todos los medios de salvar la pequeña editorial de su padre.

Plaza, que alcanzó la fama por su papel de la irónica y pasota April Ludgate en la exitosa comedia televisiva "Parks and Recreation", se unirá así a un proyecto por el que Caine fichó ya en mayo.

La actriz protagonizó este año "Child's Play", la nueva versión del clásico de terror sobre el temible muñeco Chucky y en donde estuvo acompañada por los actores Brian Tyree Henry y Gabriel Bateman.

"Creo que el terror es una liberación que necesitamos. Vivimos en un mundo que es un poco espeluznante a veces", dijo Plaza en una entrevista con Efe durante la promoción de ese largometraje.

"Y creo que la gente cada vez encuentra menos y menos razones para ir al cine, pero me parece que las películas de terror son realmente catárticas para el público viéndolas en grupo. Es divertido que te asusten y que agiten tu corazón", añadió la intérprete.

Su trayectoria, al margen de "Parks and Recreation", incluye la serie "Legion" y películas como "Dirty Grandpa" (2016), "Ingrid Goes West" o "The Little Hours" (ambas de 2017).

Por su parte, Michael Caine es uno de los actores más respetados y aplaudidos de las últimas décadas y cuenta en su vitrina con dos Óscar: uno al mejor actor por la cinta "The Cider House Rules" (1999) y una segunda estatuilla al mejor actor de reparto por la película "Hannah and Her Sisters" (1986).