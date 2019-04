Washington - "Avengers: Endgame", la esperadísima cinta de superhéroes que supone la culminación del universo cinematográfico de Marvel, batió el sábado el récord de taquilla en Estados Unidos y en todo el mundo al recaudar $1,209 millones, informó este domingo la productora Disney.

En solo cinco días, y cuando aún falta por contabilizar la jornada del domingo, la película logró ingresos de $350 millones en el mercado estadounidense y canadiense y $859 millones a nivel internacional.

En China, uno de los grandes mercados en auge, la cinta recaudó $330 millones.

"Avengers: Endgame" se convierte así en el mayor estreno en la historia y supera a "Avengers: Infinity War" (2018), la anterior cinta de la saga protagonizada por los Avengers, que ostenta el récord con un desembarco en los cines en todo el mundo que le dio $640.5 millones.

"Avengers: Endgame" se puede ver en 4,662 cines en el mercado norteamericano, según el portal especializado Box Office Mojo, un dato con el que supera a "Despicable Me 3" (2018) y sus 4,529 cines en EE.UU. y Canadá.

"Puny God" ("The Avengers", 2012): Luego del desastre ocasionado por Loki (Tom Hiddleston), verlo recibir su merecido por Hulk (Mark Ruffalo) es catártico. (Captura vídeo)

El secreto de Bruce ("The Avengers", 2012): Parte del drama de Hulk yace en el control de su ira, que tiene origen en las frustraciones de su pasado. (Captura vídeo)

Lucidez en la batalla ("Thor: Ragnarok", 2017): Thor (Chris Hemsworth) y Loki nunca se han llevado bien, ni siquiera en la infancia. (Captura vídeo)

Padre hay uno solo ("Guardians of the Galaxy Vol. 2", 2017): Yondu (Michael Rooker) no fue el mejor de los padres que Starlord pudo tener, pero la alternativa era Ego (Kurt Russell). (Captura vídeo)

Siempre de pie ("Captain Marvel", 2019): A Carol Danvers (Brie Larson) le han dicho toda su vida lo que no puede hacer. Y en cada ocasión, hizo lo único que debía: ponerse de pie e intentarlo otra vez. (Captura vídeo)

El día de la marmota ("Doctor Strange", 2016): Dormammu no puede contra el ciclo de eterna repetición al que es sometido por el Hechicero Supremo (Benedict Cumberbatch. (Captura vídeo)

Nunca de rodillas ("The Avengers", 2012): Loki llega a la Tierra como heraldo de Thanos y espera encontrar sumisión. (Captura vídeo)

Todos contra todos ("Captain America: Civil War", 2016): La pelea entre los bandos de Iron Man y el Capitán América es todo lo que esperarías de una escena de acción. (Captura vídeo)

El baile de los que sobran ("Guardians of the Galaxy", 2014): Ronan solo puede sorprenderse ante la magia de Starlord (Chris Pratt). (Captura vídeo)

"¿Lo sabías?" ("Civil War", 2016): El Capitán América (Chris Evans) no es perfecto. Dentro de toda su rectitud, eligió mentir a uno de sus compañeros más cercanos de los Vengadores, Iron Man. (Captura vídeo)

Las consecuencias ("Iron Man 3", 2013): Atormentado por su experiencia cercana a la muerte, Tony Stark (Robert Downey Jr.) sufre de estrés postraumático. (Captura vídeo)

El mayor sacrificio ("Captain America: The First Avenger", 2011): Peter Parker (Tom Holland) parece tener solo una opción: ignorar los crímenes del Buitre (Michael Keaton) por el amor. (Captura Vídeo)

El mayor sacrificio ("Captain America: The First Avenger", 2011): Cuando Steve Rogers se sacrifica con el avión de Hydra, evita una catástrofe que cambiaría la Segunda Guerra Mundial. (Captura vídeo)

Acción y no palabras ("Captain America: The Winter Soldier", 2014): Encerrado en un ascensor y rodeado de enemigos, Steve Rogers demuestra por qué es el héroe más noble de todos. (Captura vídeo)

"Yo soy Groot" ("Guardians of the Galaxy", 2014): Dijo la misma frase a lo largo de toda la película, pero eso bastó para comunicar un amplio rango de expresiones. Y el público amó por eso a Groot (Vin Diesel). (Captura vídeo)

Muerte al atardecer ("Black Panther", 2018): Killonger (Michael B. Jordan) estuvo a punto de hundir al mundo con sus intenciones expansionistas. (Captura vídeo)

"País de agricultores" ("Black Panther", 2018): El colonialismo y las consecuencias del racismo son temas constantes en "Black Panther". (Captura vídeo)

"¡Snap!" ("Avengers: Infinity War", 2018): Los buenos no necesariamente tienen que ganar. (Captura vídeo)

"Yo soy Iron Man" ("Iron Man", 2008): La frase, dicha por Tony en la conferencia de prensa, es broche de oro para el mejor inicio que el Universo Marvel. (Captura vídeo)

Como ejemplo de la locura que ha despertado este filme, AMC, la cadena de cines más grande de EE.UU., anunció que algunos de sus establecimientos estarán abiertos las 24 horas hasta el domingo.

Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Brie Larson, Chris Evans, Chadwick Boseman y Tom Holland son solo algunas de las estrellas de Hollywood que aparecen en el reparto de esta superproducción que supone la película número 22 de Marvel.

En esta cinta bajo la dirección de los hermanos Russo, los superhéroes que siguen con vida tras "Avengers: Infinity War" (2018) tratarán de derrotar al malvado y, en apariencia invencible, Thanos (Josh Brolin).