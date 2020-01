El reciente estreno del tráiler de “Black Widow”, la primera película en solitario del personaje que interpretó Scarlett Johansson en el Universo Marvel durante los últimos diez años, ha generado una serie de preguntas alrededor de la nueva historia que se contará de esta superheroína salida de los cómics.

Al respecto, Jac Schaeffer, la guionista de “Black Widow”, ha adelantado: “para los fanáticos de las películas de cómics que prefieren los tiroteos ultraviolentos, los villanos 100% malvados y los elencos que lucen como hace una o dos décadas, no me interesa adherirme al canon de los cómics que sea discriminador de alguna manera o que viole mi sistema de valores”.

“Black Widow” será estrenada en cines el próximo mayo de 2020.

Al estreno de la también llamada “Viuda negra” se suman la esperada secuela de “Wonder Woman”. En esta película la superheroína de DC tendrá que superar nuevos retos en un contexto ubicado a mediados de los años 80, en plena Guerra Fría.

“Bond 25”, la última película del agente secreto 007 interpretada por Daniel Craig, también será parte de este combo de películas.

En “No Time to Die”, James Bond aparecerá disfrutando de una vida tranquila en Jamaica. Sin embargo, su amigo Felix Leiter lo devuelve a la acción con la misión de rescatar a un científico que fue secuestrado y cuya importancia será más grande de lo que 007 imaginaba.

Apelando a la nostalgia, hay que destacar también el estreno de “Top Gun: Maverick”, la secuela del filme que protagonizó Tom Cruise en 1986 con mucho éxito y que seguramente contarán con el público adolescente de hace treinta años.

En marzo llega la segunda entrega de la película de suspenso “A Quiet Place”. Emily Blunt regresa al rol protagónico de “Evelyn Abbott”, madre de “Regan” y “Marcus”, interpretados por Millicent Simmonds y Noah Jupe.

En esta ocasión la familia Abbot debe “enfrentar los terrores del mundo afuera al continuar su lucha para sobrevivir en silencio”.