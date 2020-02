Harvey Weinstein fue declarado culpable el lunes de violación y agresión sexual contra dos mujeres, y podría ser enviado a prisión por décadas, sellando la vertiginosa caída del poderoso jefe de un estudio de Hollywood a archienemigo del movimiento #MeToo.

En un veredicto informado temprano en el quinto día de deliberación, Weinstein fue condenado por cargos derivados de una agresión sexual en 2006 y una violación en 2013. El jurado encontró a Weinstein no culpable del cargo más grave, agresión sexual depredadora, que podría haber resultado en una cadena perpetua.

La condena más perjudicial, por el asalto sexual de la asistente de producción Mimi Haleyi, conllevaría una sentencia máxima de 25 años.

Weinstein, de 67 años, tuvo una expresión de resignación cuando se emitió el veredicto, y fue visto hablando con sus abogados poco después.

El veredicto siguió a semanas de testimonios a menudo desgarradores y terriblemente gráficos de una serie de acusadoras que hablaron de violaciones, sexo oral forzado, masturbación y proposiciones lascivas.

La condena fue vista como un resultado esperado para Weinstein después de años de rumores sobre su comportamiento, que se transformaron en un torrente de acusaciones en 2017 que destruyeron su carrera y dieron lugar a #MeToo, el movimiento global para alentar a las mujeres a proceder y mantenerse fuertes contra hombres responsables de su conducta sexual inapropiada.

El jurado de siete hombres y cinco mujeres tardó cinco días en encontrarlo culpable.

El caso contra el productor una vez temido se basó esencialmente en tres acusaciones: que violó a una aspirante a actriz en una habitación de hotel en la ciudad de Nueva York en 2013, que había forzado el sexo oral en Haleyi y que había violado y practicado el sexo oral a la fuerza a “la actriz Soprano Annabella Sciorra” en su departamento a mediados de la década de 1990.

Weinstein también atacó a otras tres mujeres que testificaron en el juicio como parte de un esfuerzo de los fiscales por demostrar el patrón de brutal comportamiento de parte del productor.

The Associated Press generalmente no identifica a las personas que dicen ser víctimas de delitos sexuales a menos que otorguen permiso, como lo hicieron Haleyi y Sciorra.

Los miembros del jurado señalaron sus conflictos con los cargos de Sciorra cuatro días después de iniciar las deliberaciones. El viernes, después de revisar secciones del testimonio de la actriz y evidencia relacionada a su acusación, enviaron una nota al juez indicando que estaban en un punto muerto en esos cargos, pero que habían llegado a un veredicto unánime sobre los demás. Después de un debate en la sala del tribunal, el juez ordenó al jurado que siguiera deliberando.

Si bien Weinstein no testificó, sus abogados sostuvieron que cualquier contacto sexual era consensuado y que sus acusadoras se acostaron con él para avanzar en sus carreras.

La defensa aprovechó el hecho de que dos de las mujeres centrales del caso se mantuvieron en contacto con Weinstein a través de correos electrónicos cálidos e incluso coquetos, y tuvieron relaciones sexuales con él, mucho después de que supuestamente las atacó.

El ejecutivo de cine, una vez exitoso, ayudó a llevar a la pantalla a filmes ganadores del Oscar como “Good Will Hunting”, “Pulp Fiction”, “The King's Speech” y “Shakespeare in Love” y nutrió las carreras de célebres cineastas como Quentin Tarantino y Kevin Smith.

Weinstein ahora enfrenta cargos en Los Ángeles. En ese caso, anunciado justo cuando se iniciaba el juicio en Nueva York el 6 de enero, las autoridades alegan que Weinstein violó a una mujer y agredió sexualmente a otra en noches consecutivas durante la semana de los Oscar en 2013. Una de esas mujeres testificó como una testigo de apoyo en el juicio de Nueva York.

El juicio fue el primer caso penal que surgió de un aluvión de acusaciones contra Weinstein de más de 90 mujeres, incluidas las actrices Gwyneth Paltrow, Salma Hayek y Uma Thurman. La mayoría de esos casos eran demasiado viejos para procesarlos.

Durante el juicio, Weinstein entró regularmente en el juzgado encorvado y sin afeitar, usando un andador después de someterse recientemente a una cirugía de espalda, muy lejos de la forma en que fue representado en la corte como una figura fornida e intimidante cuyos ojos parecían ponerse negros y amenazantes cuando estallaba en ira.

Muchas de los acusadoras de Weinstein lo describieron como un personaje de “Jekyll y Hyde” que podía ser increíblemente encantador, al principio, haciendo bromas y mostrando interés en usar su inmenso poder para ayudar en sus carreras.

Pero ese era un acto, dijeron, destinadoa ganarse la confianza de sus víctimas para llevarlas a un lugar, a menudo una habitación de hotel o un departamento, donde él podría violarlas.

“Escuchar la palabra ‘no’, era como un detonante para él”,declaró su acusadora de violación.

Varias mujeres declararon que Weinstein adjudicó su comportamiento a que ese era el precio por salir adelante en Hollywood. Una relató que cuando se rió de sus avances, él se burló y le dijo: “Nunca lo lograrás en este negocio. Así es como funciona esta industria”.

El jurado escuchó un espeluznante testimonio de que Weinstein se inyectó para lograr una erección, que sus genitales parecían desfigurados, que le envió a Sciorra una caja de penes de chocolate y que una vez apareció sin invitación en la puerta de la habitación de su hotel vestido solo con ropa interior y con una botella de aceite para bebés en una mano y un video en la otra.

La tarea de la fiscalía se hizo más complicada porque dos de las mujeres en el centro del caso no abandonaron a Weinstein después de los supuestos Encuentros. Haleyi testificó que tuvo relaciones sexuales con él dos semanas después, mientras que la acusadora de violación cuyo nombre fue ocultado contó que tuvo un encuentro sexual con él más de tres años después.

Al igual que Haleyi, esa acusadora le envió correos electrónicos amigables y a veces coquetos a Weinstein, como “Te extraño, grandullón” y “Te amo, siempre lo hago, pero odio sentirme como un booty call’”.

Durante un interrogatorio de los abogados de Weinstein tan exhaustivo que se echó a llorar en el estrado, la mujer dijo que le envió correos electrónicos halagadores y siguió viéndolo porque temía su ira impredecible y “no quería que él creyera que ella era una amenaza”.

Para evitar esa línea de preguntas, los fiscales llamaron como testigo a un psiquiatra forense que dijo que la mayoría de las víctimas de agresión sexual continúan teniendo contacto con sus atacantes y que esperan que lo que les sucedió “sea solo una aberración”.

Durante los argumentos finales, la abogada de Weinstein, Donna Rotunno, alegó que Weinstein se convirtió en “el objetivo de una causa y un movimiento” - #MeToo - y le pidió al jurado que ignorara “fuerzas externas”.

“Este no es un concurso de popularidad”, alegó.

Rotunno sostuvo que el caso contra Weinstein equivalía a “arrepentimiento renombrado como violación”, argumentando que las mujeres ejercieron su libre albedrío para tratar de avanzar en sus carreras.

El fiscal Joan Illuzzi-Orbon le señaló al jurado que Weinstein se consideraba tan importante en Hollywood que pensó que podría salirse con la suya al tratar a las mujeres como “totalmente desechables”.

“El universo está dirigido por mí y no pueden quejarse cuando son pisadas, escupidas, desmoralizadas y, sí, violadas y maltratadas por mí, el rey”, expresó imitando a Weinstein.

Los rumores sobre el comportamiento de Weinstein se arremolinaban en los círculos de Hollywood durante mucho tiempo, pero el exmagnate logró silenciar a muchas acusadoras con pagos, acuerdos de confidencialidad y la amenaza constante de que pudiera aplastar sus carreras si hablaban.

Weinstein finalmente fue arrestado y llevado esposado en mayo de 2018, siete meses después de que The New York Times y The New Yorker expusieran su presunta mala conducta en historias que ganarían el Premio Pulitzer.

Entre otros hombres derribados por el movimiento #MeToo desde que estalló el escándalo están los presentadores de noticias Matt Lauer y Charlie Rose, el actor Kevin Spacey y el senador Al Franken.

Weinstein, producto de una familia de clase trabajadora de Queens, logró el éxito en dos estudios de cine que creó con su hermano Bob: Miramax, llamado así por sus padres, Miriam y Max, y luego por Weinstein Co.

Weinstein Co. se declaró en quiebra después de su desgracia. El año pasado, se llegó a un acuerdo tentativo para resolver casi todas las demandas derivadas del escándalo. Pagaría a las presuntas víctimas de Weinstein alrededor de $25 millones. Según el acuerdo propuesto, Weinstein no tendría que admitir ningún delito o pagar personalmente nada; las compañías de seguros del estudio cubrirían el costo.