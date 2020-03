The Walt Disney Company informó que estará deteniendo las filmaciones de la gran mayoría de sus producciones incluyendo el clásico “The Little Mermaid”, como una consecuencia directa de la pandemia global del coronavirus.

En Hollywood se han cancelando múltiples filmaciones de series de televisión y películas como medida preventiva para controlar la propagación del virus. En Estados Unidos, hasta hoy, viernes, se han confirmado 1,276 casos de personas infectadas por COVID-19.

En el caso de Disney, la pausa aplica a los filmes: “The Last Duel” con Matt Damon, Adam Driver y Ben Affleck; de Marvel “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, la nueva versión de la película familiar “Home Alone” y “Nightmare Alley” de Guillermo del Toro.

Además, se han detenido un par de películas que estaban en pre-producción incluyendo “Peter Pan and Wendy” y la nueva versión de “Honey, I Shrunk the Kids”.

“A pesar de que no se han confirmado casos de COVID-19 en nuestras producciones, hemos considerado el ambiente actual y pensando en el mejor interés de nuestros empleados y equipos de producción, hemos decidido pausar las producciones de varios de nuestros proyectos por un breve tiempo”, dijo un portavoz de Disney.