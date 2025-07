Tras bastidores, detrás del teclado y en alguno de los arreglos musicales estaba un joven dominicano llamado Manuel Tejada , que no solo ayudó en la musicalización y en la creación de la identidad del sonido de la música de Juan Luis Guerra, sino que se convirtió con el tiempo en uno de los productores musicales más importantes de la República Dominicana y de todo el Caribe. En su resumé está el haber trabajado con artistas como Sergio Vargas, Álex Bueno, Fernando Villalona, Olga Tañón, Manny Manuel, Emmanuel y Joan Manuel Serrat , entre otros.

Hace unos meses, Tejada recibió una invitación muy especial de parte de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico , a la cual no pudo decir que no por su significado: ser el arreglista del espectáculo “Me enamoro de ella: Tributo filarmónico a 4:40”, que se llevará a cabo el 1, 2 y 3 de agosto en la Sala de Festivales Antonio Paoli, del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Al recibir la invitación, me sentí muy complacido y muy emocionado. Ha sido un gran reto, porque estamos haciendo los arreglos desde un punto mucho más amplio, donde podemos perder de vista que estos temas son en ritmo de merengue”, explicó Tejada a través de una llamada telefónica desde su residencia en Santo Domingo. “Siempre he dicho que transformar la música al lenguaje sinfónico no es simplemente agregar instrumentos sinfónicos, sino también hay que respetar el carácter o estilo original. Eso implica una dedicación y una imaginación de ver qué agregarle a ese contenido para que tenga esa sonoridad grandiosa”.