“Thor: Love and Thunder” es la nueva película de la saga del dios del trueno de Marvel. Si bien aún está en preproducción, ya hay varios rumores con respecto a algunos detalles de la historia. Uno de ellos es que el personaje de Natalie Portman, Jane Foster, deberá enfrentar un cáncer de mama. Si bien la actriz no lo confirmó, se mostró interesada en que se aborden esos temas.

"Es muy raro que este tipo de películas de entretenimiento reflejen problemas serios de la vida real", explicó Portman en una entrevista con Variety. "Realmente no sé nada al respecto. No he visto nada, pero he escuchado los mismos rumores que ustedes y es emocionante pensar en ello", agregó a ese medio.

Fue el director Taika Waititi quien dio a entender que se trataría el tema del cáncer de mama en la que será la cuarta entrega de la franquicia de superhéroes. "Creo que es una parte realmente poderosa de los cómics. Es genial que ella esté luchando contra eso y haya dos batallas en curso. Personalmente, me encanta esa historia", explicó el realizador.

Además Portman elogió la interpretación de Brie Larson en la película independiente Capitana Marvel. "Me inspiró su entrenamiento. Es increíble lo que fue capaz de hacer. Estoy agradecida de estar cerca de alguien inspirador como ella", destacó.

Es que ambos personajes se cruzarán en alguno de los dos rodajes, el de la secuela de Capitana Marvel o de Thor: Love and Thunder, aunque aún no se ha confirmado en cuál. "Me encanta la historia cruzada de todas las películas. Esa es una de las razones por las que se vuelve tan poderoso: todos los secundarios que has visto en cada película, luego los ves como principales. Así que realmente te relacionas con todos los personajes en profundidad", explicó Portman.

“Thor: Love and Thunder”, con Portman, Chris Hemsworth y Tessa Thompson, llegará a los cines el 4 de noviembre de 2021.