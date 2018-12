El hijo mayor del galardonado dramaturgo de ascendencia puertorriqueña Lin-Manuel Miranda anda emocionado con la participación de su papá en la película de Disney "Mary Poppins Returns".

Miranda compartió en sus redes sociales un breve vídeo en el que se puede escuchar a su hijo de tres años, Sebastián, cantando uno de los temas del musical.

“Pues, mi hijo vio #MaryPoppinsReturns por primera vez. Salió bien”, publicó, junto al clip, el creador del afamado musical de Broadway Hamilton.

Soooooo my kid saw #MaryPoppinsReturns for the first time.

It went well. ?????? pic.twitter.com/7eXkrDwBIv