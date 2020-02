Con unas 75 acreditaciones en películas, Kirk Douglas es, sin duda alguna, una de las leyendas más grandes de Hollywood.

El actor falleció hoy a los 103 años, anunció su hijo, el también actor Michael Douglas.

A través de su larga carrera, la labor de Kirk Douglas destacó en múltiples ocaciones y llegó a estar nominado tres veces como Mejor actor en los premios Oscar.

Estas fueron esas actuaciones:

1. Champion (1949)

2. The Bad and the Beautiful (1952)

3. Lust for Life (1956)