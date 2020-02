Jerusalén- La poderosa pareja de Hollywood, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones regresarán a Israel como anfitriones de la ceremonia del Genesis Prize de este año.

La Fundación Genesis Prize anunció el miércoles que la pareja sería co-anfitriona del evento del 18 de junio, donde el exdisidente soviético y político israelí Natan Sharansky será honrado como el laureado 2020.

Douglas, de 75 años, fue el ganador en 2015 del prestigioso premio de $ 1 millón, otorgado cada año en reconocimiento al logro profesional, la contribución a la humanidad y el compromiso con los valores judíos e Israel. Es reconocido por su trabajo cinematográfico y su defensa del desarme como Mensajero de la Paz de la ONU.

Douglas, cuya madre no era judía y quien está casado, dirigió su premio hacia proyectos que promueven la diversidad y la inclusión en el mundo judío. "Catherine y yo esperamos volver a Israel, un país que toda nuestra familia ama tanto", dijo Douglas en un comunicado.

"Nos sentimos especialmente honrados de tener la oportunidad de organizar la ceremonia en honor a un verdadero héroe judío, Natan Sharansky".

Douglas dijo que la visita también será una forma para que su familia honre el recuerdo de su padre, Kirk Douglas, quien murió el 6 de febrero a la edad de 103 años. Kirk Douglas, nacido Issur Danielovitch y criado en un hogar religioso, se reconectó con sus raíces judías en sus últimos años y tenía una fuerte conexión con Israel.

"Su redescubrimiento de su fe judía, su pasión por su herencia ha sido una luz guía para mí, transmitida a mis hijos", dijo Douglas.