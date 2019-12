Es una persona muy malvada, sin sentimiento, muy alejada de lo que es la “cordura y el saber estar, un personaje que nadie querría tener cerca”. Así describe el actor catalán Óscar Jaenada su personificación de Víctor Martínez en la película “Rambo: Last Blood”, la quinta entrega de la legendaria saga de los años 80 protagonizada por Sylvester Stallone.

La cinta, filmada en Estados Unidos, Bulgaria y España, con un guion de Matt Cirulnick y del propio Stallone, sale en DVD y Blu-Ray en Puerto Rico el próximo 17 de diciembre.

“Yo no juzgo al personaje, me limito a actuar”, afirma Jaenada en entrevista telefónica, pero destaca que a pesar de la violencia que caracteriza a la película, tiene un mensaje positivo. “Él (Rambo) ya estaba retirado, pero vuelve a salir para demostrar que la familia es por lo que realmente vale la pena luchar”, agrega el actor, quien nació en Barcelona hace 45 años.

Jaeneda y su compatriota, Sergio Peris-Mencheta, interpretan a dos sanguinarios hermanos mexicanos que secuestraran a la nieta de unos amigos de John Rambo, quien vive retirado en un rancho en Arizona. En la película también participa la actriz española Paz Vega, quien personifica a una periodista que ayuda a Rambo en su encomienda de rescate.

Precisamente, el actor comenta que Stallone aprendió muchísimo por la “certeza y la seriedad de saberse muy Rambo”.

“Cuando está en el set, el actor (Sylvester Stallone) sabe todo de Rambo, sabe perfectamente cómo se debe hacer la escena y, aunque el guion sea uno, cuando él llega se convierte en otro y te das cuenta de que tiene la razón, que lo que él percibe es lo que realmente es mejor para la escena. Él sabe mucho de Rambo y tenerlo ahí delante, cambiando la secuencia, emociona de verdad”, agrega con evidente admiración el intérprete de Luis Rey en la serie de Netflix “Luis Miguel: La Serie” (2018) y de películas como “Cantinflas” (2014) o Camarón (2005) con la que ganó el premio Goya en la categoría de mejor actor principal, entre una larga y exitosa filmografía.

De este lado del mundo, el histrión también ha compartido créditos con actores como Bruce Willis, Johnny Depps y Robert De Niro, entre muchos otros.

“Cuando uno empieza en esta profesión, en este arte, uno cuenta las historias de su barrio. Pero cuando empiezas a viajar a otros países, uno se siente, quizás, con más capacidad de hablar de más temas”, analiza Jaenada su entrada al cine en América.

“Creo que llegué en un momento en el que el mercado americano, tanto argentino, como mexicano y de Hollywood, empezó a interesar muchísimo y tuve la suerte de enganchar algunos proyectos muy interesantes, personajes muy específicos que yo creo que, con el trabajo y la dedicación, he conseguido poder elegir y poder estar en varios mercados”, agrega el polifacético actor, tras resaltar que llegar a Estados Unidos no fue difícil para él.

“Lo único más difícil fue ser relativamente joven y tener que ir a un país o a una industria como la de Hollywood, tan potente y, relativamente, estar a la expectativa por no tener la experiencia ni la edad para poder valorar estas cosas. Pero tuve la suerte de conocer a Javier Bardem y Penélope Cruz por algunos trabajos en Europa y ellos me guiaron un poquito en Hollywood, eso te abre un poco las puertas en cuanto a saber a dónde tienes que ir y con qué agente debes firmar”.

Ser parte de la historia

Para Jaenada, su participación en Rambo ha sido muy especial porque a su juicio “Rambo es la historia del cine y formar parte de este tipo de cine enorgullece a uno de alguna manera”.

“Luego está el toque más personal de que Sylvester Stallone piense en ti para hacer el malo de Rambo, pues hombre ya te enchufa un poco y sí que tengo que tener pinta de malo”, dice entre risas.

Sin embargo, destaca que, aunque lo que acaba de decir puede parecer gracioso, formar parte de esa saga y de actuar con Stallone lo hace sentir orgulloso de su trabajo. “Soy un amante de Rocky y de las muchas películas que ha hecho (Stallone), por lo tanto, compartir escena con él es algo muy importante”.

“Uno simplemente intenta hacer bien su trabajo y luego, el devenir justo de la vida te va colocando en ciertos lados. Es simplemente hacerlo bien y luego, la suerte te lleva por los sitios donde quieres estar”, agrega Jaeneda, quien dice que siempre busca compaginar su vida familiar entre España y el lugar donde tenga que trabajar. “Cuando termino me voy con mi hijo y mi familia y me paso un mes entero con ellos”.

De hecho, afirma que eso es parte de lo bonito de su carrera, al igual que no tener horarios. “Cuando hay que trabajar, se trabaja muy duro, a veces cuatro meses quizás sin ver a mi familia, pero después vuelvo a casa y me tiro seis para compartir con ellos. Está todo muy pensado y estructurado”, afirma el actor, quien de paso comenta que en dos ocasiones ha actuado en películas filmadas en Puerto Rico, “Loser” y “Pirates of the Caribbean”. Además, también se precia de su gran amistad con el artista urbano René Pérez (Residente).

Por ahora, Jaenada dice que está enfocado en sus nuevos trabajos. Entre ellos, menciona que próximamente estrenará “Chaos Walking”, una película de ciencia ficción en la que comparte papeles con Tom Holland y Daisy Ridley. Además de una película que rodará en Barcelona y una nueva serie para Netflix en la que está trabajando. Caberesaltar, además, que en noviembre de este año, se estrenó la serie “Hernán, el hombre” protagonizada por Jaenada y en la que da vida al conquistador Hernán Cortés.

Sinopsis

- El secuestro de la hija de unos amigos en Arizona hace que Rambo cruce la frontera entre México y Estados Unidos para enfrentarse al poder de unode los carteles más violentos de México.

- Rambo se une a una periodista -interpretada por la actriz española Paz Vega-, para rastrear y rescatar a un grupo de niñas locales que han sido secuestradas por una red mexicana de tráfico sexual.

- Rambo debe enfrentar su pasado y desenterrar sus despiadadas habilidades de combate para vengarse en una misión final.